Von Marco Partner

Hizir Oymak sagt, er hat Wurzeln geschlagen. 1972 kam er als gerade einmal 15-Jähriger aus einem türkischen Dorf nach Mannheim. 50 Jahre später kann man ihm und weiteren Gastarbeitern der ersten Stunde auf sehr persönliche Weise begegnen. Mit überlebensgroßen Porträts auf dem Vorplatz des Nationaltheaters sowie am Alten Messplatz, die erst Türöffner für Video-Interviews sind, die per Smartphone angeklickt, oder aber im Goethe-Institut in Ruhe angesehen werden können. In dreieinhalb Teile ist die öffentliche Ausstellung "Vom Kommen, Gehen und Bleiben" gegliedert. Dreieinhalb, da sie auf drei Orte verteilt, aber nicht abgeschlossen, sondern im digitalen Raum mit weiteren Migrationsbiografien gefüllt werden soll.

Im XXL-Format stehen sie da. Als vier auf drei Meter große Plakatmotive blicken ihre Gesichter auf die Passanten am Alten Messplatz: Soula Zamanis aus Griechenland, Petra del Pozo aus Spanien oder der nun 65-jährige Hizir Oymak aus der Türkei. Porträtiert wurden sie vom Mannheimer Fotografen Mirko Müller. Der 28-Jährige interviewte für seine Diplomarbeit an der Hochschule Darmstadt vor der Corona-Pandemie zahlreiche Migranten, um die facettenreichen Lebensgeschichten der Einwanderer festzuhalten. Um zu fragen: "Wie war das eigentlich, als Sie damals in Deutschland ankamen?"

Mirko Müller, der in Nieder-Liebersbach bei Birkenau aufgewachsen ist, hat ihn selbst nicht, den sogenannten Migrationshintergrund. Seit mehreren Jahren aber lebt er schon in der Neckarstadt-West. Und genau dort, im multi-kulturellen, oftmals auch als sozialer Brennpunkt bekannten Stadtteil, wo Menschen aus fast 170 Nationen Haustür an Haustür wohnen, entsprang auch seine Idee, sich den Anwerbeabkommen auf kreative Art zu nähern. Das erste Interview führte der Kommunikationsdesigner mit einem türkischen Pärchen in der Schwetzingerstadt.

Dann zog es ihn raus aus Mannheim, er besuchte in München, Hamburg oder im Ruhrgebiet über 100 Gastarbeiter. Sprach mit ehemaligen Schlossern, Automechanikern oder Pizzabäckern, die sich vor Jahrzehnten in ein unbekanntes Land aufmachten – und blieben. "Ich wollte bisher eher ungehörte Stimmen sicht- und hörbar machen", erklärt er.

Und doch gab es auch den Moment, als er alles hinschmeißen wollte. "Ich habe mich fast drei Jahre damit befasst, viel Zeit und Geld investiert, und irgendwann das Gefühl gehabt, mich im Kreis zu drehen", verrät er. Während dieser mentalen Talfahrt begab er sich ausgerechnet ins nicht gerade hübsche Wolfsburg. In der Autostadt traf er auf Lorenzo Annese. Und fand den Sinn wieder. "Er hat mich da rausgeholt, mich motiviert und aufgezeigt, warum ich das mache", betont Müller. Der heute 84-jährige Süditaliener kam 1958 als 20-Jähriger nach Wolfsburg. In seinem Heimatort Alberobello in Apulien herrschte große Armut, im Anwerbeabkommen sah der damalige Landarbeiter die Chance auf eine bessere Zukunft.

"Ab und zu wünsche ich mir, dass die Leute in Deutschland etwas mehr aufeinander zugehen würden", sagt der Deutschitaliener im Porträt. Das ist auch eines der Anliegen der Ausstellung: neue Perspektiven zu ermöglichen, Vorurteile abzubauen, die Menschen hinter der Migrationsgeschichte kennenzulernen. Aufgrund der Pandemie wurden die aufwendigen Porträts zunächst nur von vier Hochschuldozenten gesehen. "Viel zu schade", fand auch Bonka von Bredow vom Goethe-Institut. Und so kuratierte sie mit ihrer Kollegin Maike Weber die Porträtreihe zu einer mehrdimensionalen Schau.

Im Goethe-Institut in Neckarau sind nicht nur die Videos zu sehen. Auch sehr persönliche Erinnerungen hängen an der Wand: Ausreisebestätigungen, Duschmarken, Arbeitspapiere. Fotos von der ersten Wohnung, Fastnachtssitzungen oder der Gründung eines spanischen Fußballclubs in Weinheim. Es sind nicht einfach Migrations-Dokumente, sondern Zeugnisse deutscher Zeitgeschichte. "Die Gastarbeiter leisteten einen wesentlichen Beitrag zum Wirtschaftswunder", betont Claus Preißler, Beauftragter für Integration und Migration, und erinnert an die schwierigen Bedingungen mit schlechten Unterkünften und Problemen, sich zu verständigen.

"Für unsere Integration wurde von staatlicher Seite nicht genügend unternommen", resümiert Hizir Oymak nach 50 Jahren Deutschland. "Fast ein halbes Jahrhundert wurde negiert, dass wir ein Einwanderungsland sind. Und noch heute ist die Frage der Zugehörigkeit für viele unbeantwortet", zeigt auch Preißler auf, warum eine Aufarbeitung der Gastarbeiter-Geschichte nicht nur die Vergangenheit beleuchten, sondern auch auf die Gegenwart ausstrahlen kann.

Info: Mithilfe von QR-Codes können die Geschichten der 18 Porträtierten in Originalsprache angesehen werden. Auf www.vomkommengehenundbleiben.de sind weitere Gastarbeiter und ihre Nachkommen, die in Deutschland leben oder in ihr Herkunftsland zurückgekehrt sind, dazu eingeladen, ihre Geschichte zu teilen. Die Ausstellung läuft bis zum 31. März.