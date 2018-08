Mannheim. (RNZ) Bei einem Gaststätteneinbruch klickten die Handschellen schnell. Zwei Männer im Alter von 40 und 43 Jahren, die am Donnerstag in eine Gaststätte in der Innenstadt eingebrochen waren, schnappte die Polizei noch in Tatortnähe.

Die Duo soll sich gegen 4.35 Uhr illegal Zutritt zu der Gaststätte verschafft haben. In den Innenräumen brachen sie eine Geldkassette sowie zwei Spielautomaten auf und entnahmen das darin befindliche Bargeld in Höhe von mindestens 400 Euro. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Aufgrund der Überwachungsanlage konnte der alarmierte Betreiber der Gaststätte zeitnah die Polizei informieren. Die Beamten nahmen die Beschuldigten noch am Tatort fest.

Am Freitagmittag wurden die Verdächtigen dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl erließ. Beide Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.