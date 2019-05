Mannheim-Seckenheim. (pol/mün) Ein Einbrecher in Seckenheim kam in der Nacht zu Sonntag nicht weit. Zeugen hatten gegen 2.40 Uhr den Einbruch in der Freiburger Straße gemeldet. Dort hatten sich laut Polizeibericht zwei Personen an den Computern zu schaffen gemacht.

Die Örtlichkeit wurde mit mehreren Streifenwagen aufgesucht und umstellt. Bei der Durchsuchung des Gebäudes mit einem Polizeihund wurde ein 16-jähriger Täter festgenommen. Von dem zweiten Täter fehlte jede Spur.

Die Polizisten stellten vor Ort fest, dass die Täter an mehreren Computern im Keller Einzelteile ausgebaut und zum Abtransport in einer Sporttasche verstaut haben. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Ladenburg eingeleitet.