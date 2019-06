Mannheim. (pol/mün) Ein 31-jähriger Einbrecher konnte am frühen Freitagmorgen unmittelbar nach Tatausführung im Stadtteil Neuhermsheim festgenommen werden. Der Mann brach gegen 4 Uhr in eine Doppelhaushälfte in der Hermsheimer Straße ein. Eine Bewohnerin bemerkte den Einbruch und alarmierte die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten befand sich der Einbrecher zunächst noch im Haus, versuchte dann jedoch durch die rückseitig gelegenen Gärten der Nachbargrundstücke zu flüchten.

Der Tatort wurde durch mehrere Polizeistreifen abgesperrt. Nach kurzer Flucht durch benachbarte Gärten konnte der Täter schließlich mit einem Polizeihund gestellt und festgenommen werden.

Gegen seine Festnahme leistete der 31-jährige Mann massiven Widerstand, teilt die Polizei mit. Mit vereinten Kräften durch mehrere Polizeibeamte sei er jedoch überwältigt worden.

Bei seiner Durchsuchung wurde bei ihm Einbruchswerkzeug und mutmaßliches Diebesgut aufgefunden. Seine weitere Beute hatte er bei der Flucht auf der Terrasse zurückgelassen. Bei der weiteren Untersuchung wurde festgestellt, dass der Täter offenbar auch versucht hatte, in die andere Doppelhaushälfte einzubrechen.

Da der Festgenommene leichte Verletzungen, unter anderem Bisswunden am Gesäß, hatte, wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er zur Stunde behandelt wird.

Gegen den 31-jährigen Täter wird nun wegen Einbruchsdiebstahls und Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt.

Später wurde der Polizei ein weiterer Einbruch im Husarenweg gemeldet. Inwiefern der 31-Jährige auch bei diesem Einbruch als Täter in Betracht kommt, ist Gegenstand der weiteren Tatermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Zeugen sollen sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621/1744444 melden.