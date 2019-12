Mannheim. (rnz/mare) Die Ehrlich Brothers sind mit ihrer neue Show "Dream & Fly" am Montag, 30. Dezember, zu einer Mittags- und Abendshow in der SAP Arena in Mannheim zu Gast. Karten wird es noch an der Mittags- und Abendkasse geben, wie der Konzertveranstalter S-Promotion mitteilt.

Die Mittags- und Abendkasse öffnet um 14 und 18.30 Uhr. Dort erhalten Sie Karten ab 45 Euro. Die Shows beginnen dann um 15.30 beziehungsweise 20 Uhr. Im Vorverkauf erhalten Sie Karten hier.

Die Ehrlich Brothers werden dann neue Illusionen und eine eigene Live-Band dabei haben.