Mannheim. (pol/mare) Der Tatort ist ein Lokal in den Mannheimer Quadranten. Dort befinden sich ein Ehepaar und ein 41-jähriger Mann. Plötzlich geht das Paar auf den Mann los, verletzt ihn schwer - zeitweise besteht Lebensgefahr. Dafür erlässt das Amtsgericht schließlich Haftbefehle gegen die 37-jährige Frau und ihren sechs Jahre jüngeren Partner, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Das eingangs beschriebene Szenario ereignete sich am Sonntagabend gegen 21.50 Uhr. Überraschend, so heißt es in der Meldung über den Beginn des Vorfalls, habe der 31-jährige Ehemann auf den 41-Jährigen eingeschlagen. Seine Gattin habe dann ein Messer gezückt: Zunächst, um andere Gäste davon abzuhalten, in das Geschehen einzugreifen und dem 41-Jährigen zu helfen.

Dann habe sie aber zugetochen. Zweimal. In den Oberkörper. Der 41-Jährige schwebte kurz in Lebensgefahr, wurde dann vom Notarzt versorgt.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei leitete eine Fahndung ein. Daraufhin stellte sich die Frau selbst bei den Beamten auf dem Revier in der Innenstadt. Sie wurde festgenommen. Bei ihrem Ehemann klickten wenig später die Handschellen.

Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf das Tatmotiv. Bisher ist nu bekannt, dass es eine Vorgeschichte zwischen dem Ehepaar und dem 41-Jährigen geben soll.

Jedenfalls wurde das Paar am Dienstagnachmittag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts vorgeführt. Diese erließ Haftbefehle: wegen des "Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung aufgrund bestehender Fluchtgefahr" gegen die 37-jährige Frau; wegen des "Verdachts der Körperverletzung" gegen ihren Gatten. Gegen Auflagen und eine Kaution durfte er später wieder nach Hause gehen. Die Ehefrau dagegen blieb in Haft.