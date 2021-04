Mannheim. (alb) Schlägt nun (indirekt) doch noch seine große Stunde – nach all den Demütigungen und Niederlagen, die Nikolas Löbel und seine ehemaligen Getreuen Egon Jüttner zugefügt haben? Wenn die Mannheimer CDU demnächst einen Nachfolger für den gefallenen "Maskenhändler" wählt, tritt auch Ulrich Seel an. Jüttners langjähriger Büroleiter im Bundestag. Sein Sieg wäre auch ein später Triumph seines ehemaligen Chefs.

Der inzwischen 78-jährige Jüttner hielt nie sonderlich viel von dem erheblich jüngeren Löbel (34). Für den Senior aus Sandhofen, der für die CDU dreimal das Direktmandat eroberte, war der einstige Hoffnungsträger nichts als ein machtgieriger Blender.

Zum endgültigen Bruch zwischen beiden kam es Ende 2016. Jüttner kandidierte nicht mehr für das Parlament und wollte den Bewerber Löbel mit aller Macht verhindern. Er brachte stattdessen den angesehenen Reitervereins-Chef Peter Hofmann ins Spiel. Doch der Kreisvorstand empfahl den Mitgliedern Löbel – und Jüttner verließ wutschnaubend einen Versammlungssaal. Noch aber hatte der Pädagogik-Professor zwei Pfeile im Köcher.

Gemeinsam mit seinem Abgeordneten-Kollegen Roderich Kieswetter warf er Löbel vor, dieser habe sie als Landesvorsitzender der Jungen Union (JU) in Baden-Württemberg aufgefordert, für ihn einen Mitarbeiter in der Landesgeschäftsstelle anzustellen und über die Mitarbeiterpauschale des Bundestags zu bezahlen. Jüttner und Kiesewetter hielten den Vorstoß für den Versuch einer verdeckten Parteifinanzierung und lehnten ab.

Die Enthüllung lief jedoch ebenso ins Leere wie ein Affront gegen den inzwischen von der Basis als Bundestagskandidat nominierten Löbel. In einer Pressemitteilung lobte Jüttner mitten im Wahlkampf den SPD-Bewerber Stefan Rebmann über den grünen Klee, nannte ihn einen "Glücksfall für unsere Stadt." Das Direktmandat gewann Löbel.

Eine neue Chance witterte Jüttner im Herbst vergangenen Jahres. Löbel geriet wegen hoher Mietpreise in seinem Mehrfamilienhaus und dem Umstand, seine Ein-Mann-GmbH in der CDU-Geschäftsstelle einquartiert zu haben, unter Beschuss. Jüttner ermunterte die rechtskonservative Maike-Tjarda Müller, bei der Nominierungsversammlung für den Bundestag gegen den Intimfeind zu kandieren. Die Wahl endete für Müller und Jüttner in einem Fiasko. Ein letztes Mal gelang es Löbel, die große Mehrheit der Mitglieder hinter sich zu bringen.

Es folgte die Maskenaffäre. Und Jüttner gab viele Interviews, in denen er gegen Löbel und sein "System" beinahe genüsslich nachtrat. Den Vorschlag der Interims-Vorsitzenden Katharina Funck, sich der nach einem neuen Kandidaten suchenden Kommission anzuschließen, lehnte er ab. Ein echter "Neuanfang" mit diesen "Löbel-Leuten" sei nicht möglich. Vielmehr solle der gesamte Kreisvorstand zurücktreten – was dieser aber nicht tat.

Nun also Ulrich Seel. Acht Jahre lang unterstützte der in der Gartenstadt aufgewachsene Rechtsanwalt Jüttner in Berlin. Ein Wahlkreisbüro in Mannheim führte der Alt-Parlamentarier im Gegensatz zu Löbel nicht. Seel sagt, er sei in den vergangenen Wochen von vielen Mitgliedern, Funktionsträgern und Bürgen mit der Bitte angesprochen worden, über eine Kandidatur nachzudenken.

Auf Nachfrage erklärt er, Jüttner das Wissen zu verdanken, welche Anforderungen an einen Bundestagsabgeordneten gestellt würden. "Als ich ihn von meinen Überlegungen unterrichtete, riet er mir nicht ab. Das habe ich als Ermutigung aufgefasst", so Seel. Mit seiner Bewerbung kommt er der Findungskommission zuvor, die dem von Jüttner und anderen Parteigranden heftig kritisierten Kreisvorstand einen Kandidaten für den noch nicht terminierten Nominierungsparteitag vorschlagen soll.

Seel gibt sich kämpferisch. Für ihn sind die Mitglieder der Souverän. "Würde man immer nur der Empfehlung von Gremien folgen, wären innerparteiliche Wahlen obsolet", betont der Jurist. Ausdrücklich bittet er Bürger darum, in die CDU einzutreten – um ihn zu unterstützen. Was ein wenig nach "Unterwanderung" klingt, hat für Seel historische Gründe. "Als ich vor über 20 Jahren in die Partei eingetreten bin, hatten wir in ganz Mannheim zwischen 2000 und 3000 Mitglieder. Jetzt sind es noch 900." Zudem beklagten sich viele Leute immer über das Personal, das in Parteien "nach oben" kommt. Er stehe mit "Herz und Seel" für einen anderen Weg.