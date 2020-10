Von Alexander Albrecht

Mannheim. Politik kann verdammt einsam machen. Knapp 20 Jahre hat er die Mannheimer CDU in Berlin vertreten und sitzt bis heute für die Partei im Gemeinderat – am Freitagabend nimmt Egon Jüttner in der Feudenheimer Kulturhalle am äußersten Rand der letzten Reihe Platz. Die Christdemokraten wollen ihren Kandidaten für die Bundestagswahl im kommenden Jahr nominieren. Klarer Favorit: Der amtierende Abgeordnete Nikolas Löbel, seit 2017 Nachfolger Jüttners im Hohen Haus.

Jüttner ist inzwischen 78. Ein alter Mann, dessen große politische Zeit abgelaufen ist. Aber er hat noch ein großes Ziel: Löbel (34) zu verhindern. Die Gelegenheit scheint günstig, der Kreisverbandschef ist durch fragwürdige Miet- und Untermietverhältnisse in die Kritik geraten. Doch Jüttner erlebt ein Fiasko.

Zunächst schmettert Löbel seinen Antrag, Briefwahl zu ermöglichen, unter Verweis auf die Parteistatuten ab. Nicht mal abgestimmt wird darüber. Später fällt die von ihm empfohlene Gegenkandidatin Maike-Tjarda Müller bei den Mitgliedern gnadenlos durch. Die Anwältin erhält lediglich 27 der 195 abgegebenen Stimmen.

Löbel darf zweimal ans Rednerpult. Er legt einen Rechenschaftsbericht als Abgeordneter ab und hält seine Nominierungsansprache. Löbel bittet die Anwesenden im unter Coronaverhältnissen dicht besetzten Saal, kein Scherbengericht abzuhalten, sondern mit Anstand, Respekt und Würde zu diskutieren. Die vergangenen Wochen hätten ein schlechtes Licht auf die Mannheimer CDU geworfen. "Verdammt viel Vertrauen" habe die Partei bei den Bürgern verloren. "Und die Situation haben wir uns selbst zuzuschreiben." Wen er mit "wir" meint, sagt er nicht.

Löbel changiert zwischen dem Eingeständnis, Fehler gemacht zu haben, und Rechtfertigungserklärungen. Bei der umstrittenen Anmietung eines Büros innerhalb der CDU-Geschäftsstelle für seine Projektmanagement GmbH, das er auch als Abgeordneter nutzt, habe er immer nur versucht, rechtlich alles richtig zu machen und nicht die Partei dafür zahlen lassen wollen. "Aber ich habe es trotzdem nicht richtig gemacht." Deshalb denkt er darüber nach, die GmbH künftig wieder aus der Geschäftsstelle rauszunehmen, was Löbel gemeinsam mit einer noch einzusetzenden, parteiinternen Kommission besprechen will.

Fakt ist: In einem Finanzkonzept, das der CDU-Kreisvorstand 2015 auf den Weg gebracht hat, steht, dass Abgeordnete 5000 Euro für ihr Büro zahlen sollen. Dass er nur 2280 Euro überweise, erklärte Löbel bei einem Pressegespräch damit, dass es – wie immer bei solchen Konzepten – Abweichungen gebe. Andererseits: Weder Anwalt und Ex-CDU-Stadtrat Ralph Landsittel in seinem Gutachten noch der Bundesverband hätten Anhaltspunkte für Rechtsverstöße gefunden.

Was sein im vergangenen Jahr erworbenes und saniertes Mehrfamilienhaus in der Neckarstadt-Ost angeht, will Löbel die Mietverträge mit einer Firma, die vier der zehn Wohnungen an Airbnb weitervermittelt, einhalten. Und er stehe zur Kündigung eines Mieters, der seine Familie beleidigt habe. Der Mann werde nicht in die alte Wohnung zurückkehren, selbst wenn das Landgericht in der nächsten Woche dessen einstweilige Verfügung dagegen bestätige. In der Aussprache ergreifen fast 20 Mitglieder Partei für Löbel, darunter Vorstandskollegin Katharina Funck, Fraktionschef Claudius Kranz oder Erster Bürgermeister Christian Specht.

Die meisten von ihnen nennen die Vorwürfe gegen Löbel lächerlich und sehen ihn als Opfer einer angeblichen Kampagne des Mannheimer Morgen. Die Stimmung ist so massiv pro Löbel, dass einem Redner, der Maike-Tjarda Müller frauenfeindlich als "lahmende Ackergaulstute" verunglimpft, lediglich ein einziges "Pfui" entgegenschlägt. So viel zur respekt- und würdevollen Diskussionskultur in der CDU. Das schlechte Abschneiden der promovierten Rechtsanwältin Müller – Vorstandsmitglied der Werteunion Rhein-Neckar, die in manchen Punkten der AfD nahesteht – ist aber auch ihrer Rede geschuldet. Nervös liest sie überwiegend vom Blatt ab und hat außer Attacken auf Löbel inhaltlich kaum etwas zu bieten. Keinen Gefallen hat sich Müller zudem damit getan, eine Rechtsanwaltskanzlei eingeschaltet zu haben, die eine Verschiebung der Veranstaltung herbeiführen will – mit großer Mehrheit abgelehnt – und ankündigt, das Wahlergebnis auf jeden Fall anzufechten.

Hinterher, im Gespräch mit der RNZ, lässt die Kandidatin durchblicken, Löbels Nominierung wohl doch nicht überprüfen zu lassen. In die Defensive geraten sind neben Jüttner und Müller auch die zurückgetretenen Kreisverbandsvorstände Chris Rihm und Andreas Pitz. Das Duo hatte den Abgeordneten mehrfach wegen der Mietverhältnisse in der Geschäftsstelle kritisiert. Der einstimmig als Landtagskandidat nominierte Rihm findet "die Angriffe gegen die Pressefreiheit" unsäglich. Er spielt mit dem Gedanken, seine Bewerbung zurückzuziehen und im Gemeinderat als Einzelstadtrat oder in einer anderen Fraktion weiterzumachen, wie er der RNZ sagt.