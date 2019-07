Mannheim. (alb) Nach den Bombendrohungen vom Montag gegen die Mannheimer Yavuz-Sultan-Selim-Moschee, zwei weitere Moscheen in Duisburg und Mainz sowie die Linken-Parteizentrale in Berlin gehen die Ermittler Hinweisen auf mögliche Zusammenhänge nach. Nach AFP-Informationen waren die jeweils am Montagvormittag eingegangenen Drohmails in allen Fällen mit Combat 18 unterzeichnet. Die Explosion eines Sprengkörpers wurde demnach jeweils für den Montagnachmittag angekündigt.

Die betroffenen Moscheen waren wegen der Drohmails durchsucht worden, Sprengstoff wurde jedoch nicht gefunden. Die Linken-Zentrale im Berliner Bezirk Mitte wurde ebenfalls vorübergehend geräumt, rund 40 Mitarbeiter des Karl-Liebknecht-Hauses mussten die Parteizentrale kurzzeitig verlassen. Auch in diesem Fall wurde bei einer Durchsuchung nichts Verdächtiges entdeckt.

Die rechtsextreme Gruppierung Combat 18 gilt als bewaffneter Arm des seit dem Jahr 2000 in Deutschland verbotenen rechtsextremistischen Netzwerks Blood & Honour. Die Ziffern 1 und 8 stehen für den ersten und den achten Buchstaben des Alphabets und symbolisieren die Initialen A und H von Adolf Hitler.

In einer Stellungnahme des Vorstands der Mannheimer Ditib-Moschee hieß es, dass das Gebäude am Montagabend kurz vor 18 Uhr wieder freigegeben worden sei. Direkt danach habe man das Nachmittagsgebet verrichtet und es sei wieder Normalität eingekehrt. Die hervorragende Zusammenarbeit der Polizei und der Ditib-Gemeinde habe eine schnelle Entspannung der Lage bewirkt. Die Beamten seien professionell und "kultursensibel" mit dem Gotteshaus umgegangen und hätten zu 100 Prozent ihre Rolle als Freund und Helfer erfüllt.

Angesichts der weiteren Drohungen gegen die Ditib-Gemeinden sei dieser Fall nicht zu vernachlässigen und zeige "eine Realität von antimuslimischem Gedankengut, die sich aufgrund von einseitigen Berichterstattungen über Muslime immer weiter ausbreitet". Erfreulich sei dagegen der Zuspruch aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft gewesen. Was zeige, dass "wir in Mannheim" als Gesellschaft unabhängig von Religion, Nationalität, oder Selbstverständnis gemeinsam gegen Hass und Gewalt stehen.

Update: Dienstag, 23. Juli 2019, 20.15 Uhr

Mannheim. (dpa-lsw) Die Ditib-Moschee in Mannheim ist am Montag nach einer Bombendrohung geräumt worden. Es habe einen Hinweis auf eine Bedrohungssituation gegeben, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Durchsuchung habe keine Hinweise auf eine Bedrohung ergeben. Weitere Angaben machte der Sprecher nicht. Der Staatsschutz nahm die Ermittlungen auf.

Im nordrhein-westfälischen Duisburg war gleichfalls eine Ditib-Moschee nach einer Bombendrohung geräumt worden. Sie wurde am Montag weiträumig abgesperrt und durchsucht. Am Vormittag sei eine Drohung per E-Mail eingegangen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Man gehe von einem rechtsextremistischen Hintergrund aus. Weitere Angaben könne man aber erst nach Abstimmung mit dem Staatsschutz machen. Am Nachmittag war die Aktion nach mehr als vier Stunden noch nicht abgeschlossen. Die Merkez-Moschee in Duisburg ist eine der größten deutschlandweit.

Erst vor gut zwei Wochen hatte es Bombendrohungen gegen Moscheen in München und Iserlohn sowie gegen die Ditib-Zentralmoschee in Köln - den bundesweit größten Moscheekomplex - gegeben. In beiden Fällen gab die Polizei nach umfangreichen Durchsuchungen Entwarnung.