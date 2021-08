Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Dinge häufig und mit großer Routine zu tun, ist auch ein Zeichen von Qualität", sagt Dieter Schilling, Ärztlicher Direktor von Theresienkrankenhaus (TKH) und Diakonissenkrankenhaus (Diako) Mannheim mit Blick auf die zahlreichen Untersuchungen, die am TKH bislang an zwei Tagen pro Woche in den beiden Herzkatheterlaboren durchgeführt wurden. Dabei handelte es sich vorrangig um minimal-invasive Untersuchungen und Eingriffe am Herzen, den Herzklappen und den herznahen Gefäßen, um Engstellen zu erweitern. Den Bereich also, wo sich primär darum gekümmert wird, dass das Blut ungehindert fließt. "Vergleicht man es mit einem Haus, dann sind wir diejenigen, die dafür sorgen, dass dort die Rohrleitungen frei sind", sagt der Leitende Oberarzt, Simon Walter.

Patienten mit Herzrhythmusstörungen hingegen werden mit invasiver Elektrophysiologie untersucht. Ein Bereich, in dem – um im Bild zu bleiben – nicht die Klempner, sondern die Elektriker gefragt sind: Betroffenen, deren Rhythmus außer Takt geraten ist, werden spezielle Katheter ins Herz eingeführt. Damit werden Art und Funktion der Erregungsbildungen und -leitungen gemessen, um den exakten Entstehungsort von Rhythmusstörungen zu lokalisieren und diese Störung in vielen Fällen bereits während der Untersuchung direkt zu behandeln. "Man zieht im übertragenen Sinn neue Kabel ein", so Simon.

Bislang mussten Betroffene allerdings drei bis vier Monate auf ihren Termin im TKH warten. Das hat nun ein Ende, denn das dritte Herzkatheterlabor wurde in Betrieb genommen. "Vor dem Hintergrund, dass mit zunehmendem Alter der Gesellschaft auch Herzrhythmusstörungen zunehmen, die diagnostiziert und behandelt werden müssen, sind wir mehr und mehr an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen", erklärt der Chefarzt der Kardiologie, Markus Haass, die Notwendigkeit eines weiteren Herzkatheterlabors, um dem Bedarf in der Metropolregion Rhein-Neckar gerecht zu werden. Denn ab sofort können nicht nur täglich Untersuchungen durchgeführt, sondern aufgrund hochmoderner apparativer Ausstattung insbesondere die invasive Elektrophysiologie erweitert werden.

"Etwa 30 bis 40 verschiedene Arten von Herzrhythmusstörungen kennen wir" sagt Boris Schumacher, der als Spezialist für Elektrophysiologie die Sektion leitet. Bereits seit 2015 bringt er sich am TKH auf diesem Gebiet ein und wird ab sofort vom neuen Oberarzt Aleksei Savitskii unterstützt. Denn man rechnet mit 600 elektrophysiologischen Untersuchungen pro Jahr, was eine Verdopplung bedeuten würde. "Wir brauchen Basisversorgung und Spezialistentum, weil es in der Kardiologie so viele verschiedene Themen gibt. Aber das ist für eine Klinik unserer Größenordnung durchaus nicht üblich", unterstreicht Haass die Besonderheit des Elektrophysiologie-Ausbaus am TKH.

Nach zweimonatiger Umbauphase war das Herzkatheterlabor im Mai betriebsbereit für erste Testläufe. Etwa 1,3 Millionen Euro hat das Haus dafür investiert. Das neue Herzkatheterlabor ist mit einer hochwertigen, besonders strahlensparenden Angiografieanlage der Firma Siemens und einem innovativen Elektrophysiologie-3 D-Messplatz der neuesten Generation ausgestattet. Damit können Herz und Gefäße dreidimensional und in Farbe dargestellt werden. "Wir können so die Herzrhythmusstörung in Bilder übersetzen, die wir lesen können, um den Patienten schonend und effektiv zu behandeln", sagt Boris Schumacher.

Mit der Inbetriebnahme des dritten Herzkatheterlabors will das TKH zugleich seine Position als hochkompetentes Zentrum in diesem Bereich manifestieren. Die Klinik hat das Labor aufgrund des hohen Bedarfs trotz Corona gebaut und in Betrieb genommen. "Außerdem sollte man die Patienten mit kardiologischen Erkrankungen auch während der Pandemie nicht aus dem Blick verlieren", erklärt die Klinikleitung.