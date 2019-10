Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Forschung an Menschen für Menschen. Forschung im Sinn neuer Therapieansätze sowohl für die Prävention als auch die Behandlung psychischer Erkrankungen: Im Zentrum für innovative Psychiatrie- und Psychotherapieforschung (ZIPP) am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) soll mit Hilfe modernster Technologie und eingebettet in europaweit bislang einmalige Strukturen genau das geschehen.

"Wann passiert warum genau was an welcher Stelle im Gehirn?": An dieser Fragestellung wird geforscht, um die Entwicklung neuer Behandlungsmethoden und Wirkstoffe in den kommenden Jahren zu beschleunigen. Bessere Diagnostik ist gleich bessere Therapie, diesem Ansatz folgend hofft Prof. Andreas Meyer-Lindenberg, der als Vorstandsvorsitzender des ZI das Konzept mitentwickelt hat, "dass wir gerade Erkrankungen, die stigmatisiert und häufig wenig erkannt werden, künftig frühzeitig identifizieren und besser behandeln können".

Nach Angabe des ZI sind etwa 40 Prozent aller Menschen im Laufe ihres Lebens mindestens einmal von einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung wie Depression, Psychose, Essstörung oder Sucht betroffen. Eine Angststörung geht oft mit sozialer Isolation einher. Wer sich "anders" verhält, gilt schnell als nicht belastbar. "Psychische Erkrankungen sind zunächst einmal für den Betroffenen schwierig, aber auch für die Volkswirtschaft problematisch", sagte Michael Meister (CDU) am Montag bei der Eröffnung des ZIPP.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung sprach von mehr als 70 Milliarden Euro Krankheitskosten, die dadurch pro Jahr entstehen. Seelische Erkrankungen seien die Hauptursache für die Frührente. "Zugleich stagnieren die Behandlungsmethoden", ergänzte Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) und unterstrich die Bedeutung der Grundlagenforschung.

Neue Therapieansätze für die Prävention und Behandlung psychischer Erkrankungen zu entwickeln, das erklärt auch Meyer-Lindenberg zur Aufgabe des 21. Jahrhunderts für das ZI. Damit dies gelingt und maßgeschneiderte Behandlungsmethoden eingesetzt werden können, müssen Ursachen bekannt und Mechanismen besser verstanden werden. Im Fokus steht daher, was sich im Gehirn abspielt. Dort ist der Ort des Geschehens, in dem sich Effekte neuer Therapien mit entsprechender Technologie ebenso abbilden lassen wie die Reaktion von Probanden, wenn diese sich im sogenannten Virtual-Reality-Labor anhand simulierter Situationen Schritt für Schritt ihren Ängsten nähern.

Mit Hilfe des sogenannten Magnetenzephalographen können die Wissenschaftler, vereinfacht ausgedrückt, Gedankenvorgänge messen und erkennen, warum das Gehirn die gleichen Vorgänge unterschiedlich interpretiert. Mittels MRT-Forschung ist es möglich, Hirnstrukturen ebenso zu erforschen wie biochemische Vorgänge. Bei der Untersuchung von Alkoholabhängigkeit beispielsweise weisen bestimmte Veränderungen im MRT auf den Übergang vom sozialen Trinken zur Sucht hin. Mit der Transkraniellen Magnetstimulation können mittels künstlich erzeugter Magnetfelder Bereiche des Gehirns, etwa bei Schizophrenie, schmerzfrei sowohl stimuliert als auch gehemmt werden.

Ebenfalls im ZIPP verortet ist die deutschlandweit größte psychiatrische Biobank. Eine Einrichtung zur Gewinnung, Aufbereitung und Lagerung von Biomaterialien, mit deren Hilfe Mechanismen erforscht werden, die psychischen Erkrankungen zugrunde liegen. Ziel aller klinischen Studien ist es, die gewonnenen Ergebnisse möglichst rasch in Form neuer Therapieansätze bei den Betroffenen ankommen zu lassen. Dafür wurde das neue Wissenschaftsgebäude eng mit den vier Kliniken des ZI verzahnt und im Unter- und Erdgeschoss des Therapiegebäudes in J 5 eingerichtet. Die kurzen Wege sollen die Vernetzung der Forscher fördern und die Forschung mit den Patienten erleichtern, mit denen aufgrund ihrer Erkrankung besonders schonend umgegangen werden muss.