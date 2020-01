Von Gaby Booth

Mannheim. Der Mannheimer Rangierbahnhof ist für die Deutsche Bahn und den Güterverkehr die wichtigste Drehscheibe für den Südwesten Europas. Mit 6,1 Kilometern Länge und 360 Metern Breite ist die Anlage die zweitgrößte in Deutschland. 240 Kilometer Gleise und 550 Weichen liegen auf dem insgesamt 200 Hektar großen Areal zwischen den Mannheimer Stadtteilen Friedrichsfeld und Seckenheim. 120 Güterzüge mit 3000 Wagen kommen hier jeden Tag an, werden zerlegt und zu neuen Zügen kombiniert. Dann geht es weiter in die Schweiz, nach Italien, Frankreich und Spanien. Allerdings stößt die Abwicklung des Güterverkehrs inzwischen an Grenzen. Die Bahn will zwar mehr Personal einstellen und in die Infrastruktur investieren, macht aber keine konkreten Aussagen zu Umfang und Zeitplan.

Hat der Rangierbahnhof noch freie Kapazitäten? Fakt ist: Die Metropolregion Rhein-Neckar bekommt den Druck auf den Straßen ganz unmittelbar zu spüren. Kein Tag ohne Stau und kaum eine Woche ohne einen schweren Lkw-Unfall auf den Autobahnen zwischen Ludwigshafen, Mannheim, dem Walldorfer Kreuz und Sinsheim, insbesondere auf der A6. Da liegt es auf der Hand, mehr Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern. "Je nach Saison gibt es noch etwas Luft nach oben", sagt die für den Schienengüterverkehr zuständige Bahn-Sprecherin Franziska Vallentin. Man sei fest entschlossen, zusammen mit DB Cargo einen signifikant klimapolitischen Beitrag zu leisten. Dafür investiere man in die Modernisierung und wolle den Zugang zur Schiene erleichtern.

Doch was heißt das für den Rangierbahnhof? Die Bahn-Sprecherin verweist auf die erst vor acht Jahren erfolgte Modernisierung der Anlage. Damals wurden die Brems- und Steuerungstechnik automatisiert, neue Gleise und Weichen eingebaut. Der ehemalige "Verschiebebahnhof" wurde für rund 100 Millionen Euro fit für die Zukunft gemacht. Weitere Investitionen in die Infrastruktur schließt Vallentin nicht aus.

Wie sieht es mit dem Personal aus? Rund 560 Mitarbeiter arbeiten derzeit Tag und Nacht am Rangierbahnhof und überwachen das Zusammensetzen der Züge. Rangiermeister, Lokrangierführer, Wagenmeister und Triebfahrzeugführer sorgen dafür, dass die Puzzleteile richtig zusammengesetzt werden. Trotz Automatisierung wird der Mensch gebraucht. Neun Rangierloks fahren die einzelnen Wagen zum Berg, dann erfolgt die automatische Kuppelung im neuen Verband. Vom Stellwerk aus werden die Abläufe auf den Gleisen unten überwacht. Die einzelnen Waggons werden von den Wagenmeistern auf Betriebssicherheit überprüft. Sind sie nicht in Ordnung, kommen sie erst einmal in die zum Rangierbahnhof gehörende eigene Bahnwerkstatt und werden repariert. Mit der Automatisierung vor acht Jahren erfolgte ein großer Sprung. Davor war das Handarbeit und es kam immer wieder zu schweren Unfällen. Werden noch mehr Mitarbeiter gebraucht? Und wenn ja, wie viele? Die Sprecherin nennt keine konkreten Zahlen, sondern erinnert an die seit 2017 laufende, größte Einstellungs- und Qualifizierungsoffensive in der Geschichte von DB Cargo.

Was sagt die Region? Seit Jahrzehnten wird auf allen politischen Ebenen gefordert, den Schienengüterverkehr auszubauen. Doch die Realität sieht anders aus. Der Anteil der Bahn beim Güterverkehr liegt bei knapp unter 19 Prozent. Große Zuwachsraten sind in naher Zukunft nicht zu erwarten, da die gegenwärtige Infrastruktur nicht ausreicht. Zu diesem Schluss kommt der Ökonomie-Professor Alexander Eisenkopf von der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Vor Vertretern des Bundesverbandes Öffentlicher Binnenhäfen, die sich auf ihrer Jahrestagung mit dem Thema Verlegung des Güterverkehrs auf Binnenschiffe und Bahn befassten, kritisierte der Wissenschaftler, dass zu wenig in die Schiene investiert werde. Dabei gehen alle Prognosen davon aus, dass der Güterverkehr weiter zulegen wird. Eine Untersuchung der IHK-Rhein-Neckar ermittelte schon 2012 einen enormen Zuwachs. Eine Bedarfsanalyse zum Schienenverkehr für die Metropolregion kam zu dem Schluss, dass sich die Zahl der eingehenden Güterzüge bis zum Jahr 2025 verdoppeln wird. Auch der Personenfernverkehr wird laut diesem Gutachten bis 2025 um mehr als vierzig Prozent wachsen. Die Schlussfolgerung der IHK lautete schon vor acht Jahren: "Die Schienenkapazitäten in der Metropolregion werden dafür deutlich zu niedrig sein. Insbesondere für den Güterverkehr müssen zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden."