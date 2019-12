Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Die meisten Beziehungstaten spielen sich hinter verschlossenen Türen ab. Doch diese passierte auf offener Straße und hätte tödlich enden können. Dass die Gewalt eskaliert, erkennt Christian Wenzel sofort. Es ist Ende Mai kurz nach 17 Uhr, als der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma in Rheinau-Casterfeld hört, dass draußen auf der Mundenheimer Straße laut diskutiert wird. Von seinem Bürofenster aus sieht der 34-Jährige, wie ein Paar sich heftig streitet. „Dann fasste der Mann plötzlich nach der Frau, packte sie am Hals, drückte sie gegen ein Fahrzeug, warf sie auf den Boden und würgte sie weiter“, erinnert sich Wenzel genau daran, was sich in Sekundenschnelle vor seinen Augen abspielte. Er fängt an, laut zu rufen, um sich bemerkbar zu machen.

Den Täter erreicht er damit nicht. Wohl aber seinen Mitarbeiter Farid Merdaci, der gerade mit dem Dienstfahrzeug zu seiner Sicherheitstour aufbrechen will. Der Ludwigshafener reagiert sofort, eilt der Frau zu Hilfe und zerrt den Täter von ihr weg. Dabei bricht der ihm den kleinen Finger der linken Hand. „Schmerzen hatte ich in diesem Moment keine, habe die Knochen aber knacken gehört“, erzählt der 29-Jährige. Er habe sich dann auf den am Boden liegenden Angreifer gesetzt und ihn festgehalten.

„Ich wusste, dass Christian Wenzel schon auf dem Weg zu mir war“, sagt Farid Merdaci. Dieser hat zuvor noch die Polizei verständigt und versucht nun seinerseits, den Täter zu bändigen. Dem gelingt zwar zunächst die Flucht. Später wird er jedoch von der Polizei festgenommen. Er ist kein unbeschriebenes Blatt, wie Wenzel und Merdaci mittlerweile wissen.

Für ihr mutiges Einschreiten haben beide nun die Auszeichnung „Beistehen statt Rumstehen“ des Vereins Sicherheit in Mannheim (Sima), der Stadt Mannheim sowie des Polizeipräsidiums Mannheim erhalten. „Beistehen statt Rumstehen ist keine Aufforderung, sondern eine innere Einstellung“, stellt Dieter Hoffert, Leiter der Direktion Polizeireviere des Polizeipräsidiums Mannheim, bei der Verleihung fest.

„Wir würden jederzeit wieder so handeln“, bestätigen die beiden Ausgezeichneten. Der gewaltbereite, kräftige Mann auf der einen, die zierliche Frau auf der anderen Seite: „Es war erkennbar so viel Gewalt im Spiel, da musste ich reagieren“, bekräftigt Christian Wenzel. Dass der Familienvater aus Mauer mit dieser Einschätzung richtig lag, zeigt auch die Schilderung Hofferts, wonach am Hals der Frau damals deutliche Würgemale zu sehen gewesen seien.

„Es gibt viele mutige Menschen in dieser Stadt“, erklärte Christian Specht, Mannheims Erster Bürgermeister und Ordnungsdezernent, anerkennend. In seiner Funktion als Vorsitzender des Vereins Sima belohnt er das couragierte Eingreifen von Wenzel und Merdaci mit jeweils einer Urkunde, einem Glaskubus mit der Inschrift „Beistehen statt Rumstehen“, einem Einkaufsgutschein sowie Tickets für die Rhein-Neckar-Löwen und den SV Waldhof.

Die Auszeichnung übergibt Sima stets bewusst medienwirksam. Geht es dem Verein doch darum, Vorbilder für Zivilcourage zu ehren, um damit allgemein das Bewusstsein zu fördern, hinzuschauen und zu helfen. Einzugreifen, statt zu kneifen, wenn andere in der Öffentlichkeit in Bedrängnis geraten oder sogar angegriffen werden. Helfen will Sima jedoch nicht so verstanden wissen, sich selbst unnötig in Gefahr zu bringen. Es geht darum, zu intervenieren, indem man beispielsweise die Polizei ruft oder Umstehende um Mithilfe bittet, um Straftäter zu verunsichern, Straftaten zu verhindern oder Opfern beizustehen.

Um die Auszeichnung zu erhalten, genügt ein Bericht mit der Darstellung des Sachverhalts an den Verein. Dieser entscheidet im Einvernehmen mit dem Polizeipräsidium und der Stadt Mannheim über die Vergabe der Ehrung.