Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. 511 Kandidaten wollen bei der Kommunalwahl am 26. Mai einen der 48 Sitze im Mannheimer Gemeinderat ergattern - und haben die Straßen und Plätze der Kommune mit Plakaten regelrecht überschwemmt. Der Schilderwald begleitet die Bürger auf Schritt und Tritt. Das Schlimmste: Wie viele Werbetafeln überhaupt hängen, weiß in den Zentralen der großen Parteien niemand. Sind es 40.000, 50.000 oder vielleicht mehr? Viele Bewerber haben sich ihre Selbstdarstellungen etwas kosten lassen und gleich mehrere hundert Aufrufe platziert. Hinzu kommen die üblichen Plakatwände mit parteispezifischen Slogans.

Das Meer an Köpfen und Sprüchen geht vielen Bürgern mittlerweile gehörig auf die Nerven - zum Beispiel in Neuostheim. Dort fand auf Initiative des Stadtteilvereins eine Begehung mit Vertretern der Stadtverwaltung statt, bei der die Vereinsmitglieder auf falsch angebrachte Wahlplakate aufmerksam machten. Die Stadtverwaltung lässt nun Plakate abmontieren, die an unerlaubten Stellen wie an Absperrgeländern, Verkehrszeichen, Ampeln oder Kreuzungen hängen. An Masten aller Art sind laut Plakatierungsrichtlinie höchstens zwei Aushänge zulässig.

Die Flut stellt die Räumkommandos jedoch vor Probleme. Es sei wegen der gewaltigen Menge nicht möglich, alle unerlaubt angebrachten Plakate zu entfernen. Deshalb gehe die Stadt schrittweise vor. "Sensible Bereiche haben im Interesse der Verkehrssicherheit höchste Priorität", erklärte ein Stadtsprecher. In einem nächsten Schritt werden solche Bekanntmachungen beseitigt, die direkt an Bäumen angebracht sind. Dann folgen jene, die entgegen der städtischen Plakatierungsrichtlinie in städtebaulich schützenswerten Bereichen wie in Fußgängerzonen, am Paradeplatz oder an der Wasserturmanlage prangen.

​An Masten aller Art sind laut Plakatierungsrichtlinie höchstens zwei Aushänge zulässig. Foto: Gerold

Wie viele Poster letztendlich im Bauhof landen werden, steht noch nicht fest. Klar ist aber: Es kann teuer für die Kandidaten werden. Denn das Rathaus kassiert pro eingesammeltem Plakat elf Euro Strafgebühr. Die FDP will für die Kosten aufkommen, die ihren Kandidaten entstehen könnten, informiert Stadtrat Volker Beisel (FDP) auf Anfrage. Bei den Kandidaten anderer Parteien, die eigenverantwortlich werben, heißt es: Wer falsch plakatiert hat, muss selbst in die Tasche greifen.

Der Stadtteilverein Neuostheim sieht auch nach der Wahl erheblichen Reinigungsbedarf: "Es ist schlimm genug, dass sich kaum einer an die städtischen Richtlinien gehalten hat und alles zugepflastert wurde", moniert Vereinschef Stefan Bickmann. Ebenso bedauerlich sei aber, dass es großer Anstrengungen des Vereins bedürfe, die unzähligen Kabelbinder aufzusammeln, die nach der Wahlschlacht auf dem Boden liegen bleiben.

Der jüngste Brief der zuständigen Fachbehörde an alle Betroffenen spricht Klartext. Man werde die weitere Entwicklung genau im Auge behalten und bei Bedarf "weitere kostenpflichtige Entfernungen vornehmen". Das Schreiben aus dem Rathaus hat die Kommunalpolitik aufgeschreckt. Die CDU zeigt sich reumütig. Kreisvorsitzender Nikolas Löbel teilt mit: "Bei diesem Kommunalwahlkampf haben es alle übertrieben, auch wir als CDU. Deshalb haben viele unserer Kandidaten zahlreiche ihrer Plakate in den vergangenen Tagen abgehängt." Löbel kündigt eine Überarbeitung der Plakatierungsrichtlinie an.

Auch die Grünen reagieren: "Die Anzahl der aktuell in Mannheim hängenden Plakate sprengt jedes vernünftige Maß", gibt Fraktionschef Dirk Grunert zu. "Die Plakate beeinträchtigen aufgrund ihrer unglaublichen Menge nicht nur das Stadtbild, sondern bilden an vielen Stellen aufgrund der von ihnen verursachten Sichtbehinderungen ein nicht zu unterschätzendes Risiko für Verkehrsteilnehmer - egal ob zu Fuß, per Rad oder Roller oder im Auto."

Andreas Parmentier von der Tierschutzpartei und andere kleine Parteien kritisieren zudem die Tricks, mit denen gerade die "Rathauspartei SPD" im Vorfeld die Plakatierungsrichtlinie umgangen hat. Sie hätte schon Wochen vor dem offiziellen Plakatierungsbeginn die meist frequentierten Stellen in der Stadt mit Plakaten ihrer Kandidaten blockiert und den "ehrlichen" Parteien die meisten Plätze weggenommen. Am Stichtag selbst seien die Plakate lediglich mit einem Sticker "Gemeinderatswahl" überklebt worden. Diese Aktion habe die Stadt stillschweigend geduldet.