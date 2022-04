Gerade laufen die letzten Aufbauvorbereitungen, damit am Samstagnachmittag die Maimess nach zwei „Übergangsveranstaltungen“ in gewohnter Weise stattfinden kann. Foto: Gerold

Von Volker Endres

Mannheim. Auf dem Neuen Messplatz wird fleißig gewerkelt. Die Schausteller bauen ihre Buden und Fahrgeschäfte auf: Von Samstag, 23. April, bis Sonntag, 8. Mai, dreht sich über der Neckarstadt ohne Einschränkungen das Riesenrad. Bei der ersten Maimess nach der Pandemiepause soll wieder alles so sein wie zuvor. Zumindest beinahe. Mit rund 100 Marktbeschickern ist das nach eigenen Angaben größte Volksfest der Region deutlich geschrumpft. Dafür setzen die Veranstalter jetzt auf Familienfreundlichkeit.

"Mit der Maimess sind viele Hoffnungen verbunden", warb Mannheims Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch (CDU) für einen Besuch. Nach zwei "Übergangsveranstaltungen" mit Zuschauerbeschränkungen und Hygienevorgaben ist der Zugang auf das Volksfestgelände wieder ohne Einschränkungen möglich. "Wir appellieren an die Selbstdisziplin der Besucherinnen und Besucher", betonte Grötsch. Diese müssen zwar keine Masken tragen, aber sie sollten den mittlerweile gewohnten Abstand einhalten.

Stephan Schuster, der Vorsitzende des Mannheimer Schaustellerverbands, blickt der Veranstaltung optimistisch entgegen: "Wir freuen uns, dass wir wieder arbeiten dürfen", erklärte er im Namen seiner Kollegen. Trotz der von normalerweise rund 130 auf knapp über 100 Anbieter zusammengeschmolzenen Veranstaltung sei es der städtischen Tochter Event & Promotion (E&P) gelungen, ein buntes und vielfältiges Programm zusammenzustellen.

Und dies unter erneut erschwerten Bedingungen. Denn man habe nicht nur kurzfristig planen müssen, sondern es gab auch namhafte Konkurrenz durch andere Volksfeste im südwestdeutschen Raum. "Nur wir haben unseren angestammten Termin behalten", verdeutlichte E&P-Geschäftsführerin Christine Igel. So habe sich eine neue Konkurrenzsituation ergeben. "Und einige Kollegen haben eben beim ersten Vertrag gleich zugegriffen", gab Schuster, der gern das eine oder andere Spektakel mehr auf dem Neuen Messplatz begrüßt hätte, zu bedenken.

Dafür will man nun familienorientierter werden. "Dafür sind wir gut aufgestellt", gab er sich überzeugt. So sei es eine Erkenntnis, dass fehlende Bierzelte geradezu ein Anziehungsmerkmal für Familien seien. Immerhin: Einen Biergarten hat Festwirt Marco Schüssler aufgebaut. Allerdings eher der Not geschuldet. Durch die kurzfristige Einladung sei kein Großzelt zur Miete mehr verfügbar gewesen.

Außerdem habe man sich bemüht, die Preise weitestgehend stabil zu halten, versicherte Schuster. An zwei Familientagen – Donnerstag, 28. April, und Donnerstag, 5. Mai – locken die Schausteller mit halben Preisen auf das Gelände, Inhaber von VRN-Tagestickets erhalten an vielen Ständen einen Rabatt. Zum Kindernachmittag am Mittwoch, 4. Mai, laden die Schausteller Kinder aus der Ukraine zum Jahrmarktbesuch ein.

Nur auf die beliebten Feuerwerke habe man beim Neustart bewusst verzichtet, erklärt der Bürgermeister: "Das war eine schwere Abwägung, aber wir haben uns letztlich mit Blick auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine dagegen entschieden."

Ansonsten sei aber wieder alles vorhanden, was einen Volksfestbesuch ausmacht, versprach er. Die Maimess wird am kommenden Samstag auch wieder mit dem traditionellen Umzug der Schausteller aus der Innenstadt auf den Festplatz eröffnet – lautstark begleitet vom Guggemusikzug Newwlfezza. Vom Plankenkopf in P7 führt der Zugweg ab 13.30 Uhr über die Planken und die Breite Straße bis zur Kurpfalzbrücke. Die Schausteller verteilen dabei Fahrchips und Plüschtiere an die Passanten. Der Fassbieranstich mit Michael Grötsch ist für 17 Uhr vorgesehen.

Info: Die Maimess findet von 23. April bis 8. Mai auf dem Neuen Messplatz in der Neckarstadt statt. Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 13 bis 23 Uhr sowie Freitag, Samstag und vor Feiertagen bis 24 Uhr.