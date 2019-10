Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Fahr hin und werd’ glücklich", so lautet der Untertitel des Buchs "Glücksorte in Mannheim". Es ist ein Stadtführer der besonderen Art und ein weiteres Buch aus der Glücksorte-Reihe des Droste Verlags, wo man auf der Suche nach Autoren ist, die ihre Lieblingsstadt oder -region vorstellen und ein Faible für die schönen Dinge des Lebens haben.

So wie Nina Badelt. Die 1979 in Mannheim geborene Autorin stellt 80 Glücksorte in der Quadratestadt vor, von denen viele so bekannt sind, dass der Leser durchaus geneigt sein könnte zu sagen: "Kenn’ ich doch". Aber vielleicht ist ihm beim Spazieren durch die Gartenanlage Friedrichsplatz am Wasserturm noch nie der Gedanke "Draußen ist das neue Drinnen" gekommen, und er hat Mannheims bekanntes Foto- und Postkartenmotiv bislang noch nie als Kraftoase mitten in der Stadt für sich ausmachen können, die ihn zum ruhestiftenden Müßiggang verleiten könnte.

An Betrachtungen, Gedanken und Gefühlen wie diesen lässt die Autorin ihre Leser ausdrücklich teilhaben, um sie dazu zu animieren, das Glück im Quadrat ausfindig zu machen. Dass Nina Badelt nach einigen Stationen in der Weltgeschichte 2008 nach Mannheim zurückkehrte, hat dabei sicherlich den Blick auf die Heimatstadt verändert, und sie Vertrautes neu betrachten lassen. Zumal sie auf Abstecher in die weite Welt nicht verzichten muss: Mediterranes Flair beispielsweise findet sie im liebevoll restaurierten Atelierhof Seckenheim und seinen kleinen Geschäften und der Gastronomie. Im Café Pfau in der Neckarstadt frühstückt sie wie eine Göttin in Frankreich und erlebt in der Langen Rötterstraße mit allen Sinnen Tausendundeine-Nacht-Zauber in einem Lädchen mit Namen MaroDoro. Eingehüllt in eine betörende Mischung aus Rosen-, Chai-Gewürz- und Amberduft fragt sie sich beim Betrachten von handgemachten Seidenschals, ob das wirklich Mannheim oder vielleicht nicht doch Marrakesch ist.

Aber was macht einen Glücksort aus? Für Nina Badelt ist es tatsächlich der eigene Blickwinkel, der Gebäude, Plätze, Läden, Cafés oder Naherholungsgebiete ihren ganz eigenen Zauber entfalten lässt. Der RNZ hat sie einen ihrer Mannheimer Glücksorte gezeigt: der Collini-Steg über den Neckar, der die Innenstadt mit der Neckarstadt verbindet. Ein Ort, der auf den ersten Blick nicht jedem attraktiv erscheint. "Ich kann übers Wasser gehen", hat Badelt Text und Foto dieses Glücksorts überschrieben. Für sie ist die 253 Meter lange Schrägkabelbrücke für Fußgänger, ein perfekter Platz, um Gedanken zu sortieren und mitten in der Stadt über den Dingen zu stehen. Doch Glücksorte liegen in Mannheim nicht nur in der Stadt, sondern auch in der Natur. Die Reißinsel beispielsweise, wo die Vögel rasten, ruhen und regieren. Oder die alte Silberpappel im Waldpark Neckarau, die mit "Besuch bei den Hobbits" überschrieben ist. Titelzeilen, die neugierig aufs Weiterlesen machen. Denn wer vermutet schon hinter "Planschen wie bei Kleopatra" das Herschelbad? "Oft habe ich bei meinen Recherchen zu hören bekommen, im industriell geprägten Mannheim gebe es gar keine Glücksorte. Für mich ein umso größerer Ansporn, die Magie der Stadt zu finden und sie allen zu zeigen", schreibt Nina Badelt im Vorwort. Sie jedenfalls ist fündig geworden und stellt fest: "Wenn noch mehr Menschen nach dem Lesen Lust haben, ihre Augen und Herzen für das Glück um die Ecke zu öffnen und sich Orte für Stunden zu bewahren, in denen man ein bisschen Glück gut gebrauchen kann, dann hat das Buch sein Ziel erreicht."

Info: "Glücksorte in Mannheim" von Nina Badelt kostet 14,99 Euro und ist im Handel erhältlich. In der Reihe sind auch "Glücksorte in Heidelberg" und "Glücksorte in der Pfalz" von Katja Edelmann erschienen. Infos gibt es im Internet unter www.gluecksorte.de.