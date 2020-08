Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Ich bin von Herzen Umweltschützerin", sagt Diana Pretzell über sich. Das ist schon einmal eine gute Voraussetzung für eine künftige Umweltbürgermeisterin. Denn die 49-Jährige will die Nachfolge von Felicitas Kubala (Grüne) antreten. Die Amtszeit der amtierenden Umweltbürgermeisterin läuft Ende des Jahres aus. Da die 64-Jährige sich nicht noch einmal zur Wahl stellt, haben sich die Gemeinderatsfraktion und der Kreisverband der Grünen auf die Suche nach einer geeigneten Nachfolgerin gemacht. Die Wahl fiel auf Diana Pretzell. Am Dienstag stellten die Grünen im Gemeinderat ihre Kandidatin vor. Die Partei hat nach einer Vereinbarung mit SPD und CDU das Vorschlagsrecht für den Posten, die Wahl ihrer Bewerberin im Gemeinderat gilt deshalb als sicher. Pretzells Amtszeit würde am 1. Januar 2021 beginnen.

Als "Alleskönnerin" stellte der Fraktionsvorstand der Grünen mit Melis Sekmen, Stefanie Heß und Gerhard Fontagnier die gebürtige Rheinländerin vor. Sie sei eine "ausgewiesene Fachfrau", was Umweltschutz und biologische Vielfalt angeht, soll wichtige Impulse für eine ökologische Stadtentwicklung und für eine Verkehrswende setzen.

Derzeit ist Diana Pretzell beim WWF Deutschland als Direktorin für Biodiversitätspolitik beschäftigt und verantwortet dort das Politikleitungsteam ebenso wie die Umsetzung von Umweltprojekten zum Schutz der Biodiversität in Deutschland und Europa. Flussrenaturierungen, Klimaanpassung, aber auch die Lobbyarbeit zur nachhaltigen Ausgestaltung des Konjunkturpakets gehören zu ihren Aufgaben.

Von 2004 bis 2012 war Diana Pretzell Geschäftsstellenleiterin des Naturgarten Kaiserstuhl. In dieser Funktion hat sie Unternehmen und Gastronomie in den Umweltschutz eingebunden und mit Letzteren das Label "Kaiserlich genießen" initiiert, bei dem es um die Vermarktung regionaler Produkte geht. "In dieser Zeit habe ich auch Beteiligungsprozesse der Verwaltung begleitet und Einblick in die Verwaltungsarbeit bekommen", erzählt sie.

Vielseitigkeit zeigt die 49-Jährige auch bei ihrer beruflichen Ausbildung: Sie ist diplomierte Försterin und Journalistin. Pretzell hat zudem eine Honorarprofessur an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde inne. Derzeit lebt sie mit ihrem Mann in Berlin, freut sich aber schon auf den Umzug nach Mannheim. "Derzeit suchen wir eine Wohnung."

Das Umweltdezernat existiert seit 2013 und gliedert sich in die beiden Fachbereiche Bürgerdienste sowie Klima, Natur und Umwelt. Hinzu kommen die Eigenbetriebe Stadtraumservice (Tiefbau, Grünflächen, Stadtreinigung und Abfallwirtschaft), Stadtentwässerung und Friedhöfe. Mit der Rheindammsanierung und der Bundesgartenschau 2023 fallen zwei große Projekte in Pretzells Aufgabenbereich, die in der Mannheimer Bevölkerung nicht ganz unumstritten sind. "Sie vereinigt Verhandlungskompetenz, politisches Gespür und fundierte Fachkompetenz in sich" bescheinigt ihr Nils Born, Sprecher des Grünen-Kreisverbands. Zudem verfüge sie über praktische Erfahrungen in der Bürgerbeteiligung. "Dies ist gerade für das Dezernat V, das sehr in der Öffentlichkeit steht und Bürgerbeteiligung leben muss, von großem Vorteil."

Diana Pretzell ist motiviert: "Gern würde ich dieses spannende Amt bekleiden und gemeinsam mit den Mannheimer Bürgern diese Stadt noch lebenswerter und vielfältiger gestalten", erklärt sie. "Die Bundesgartenschau, die Entwicklung der Stadtparks sowie die der Flüsse Rhein und Neckar würden dazu gute Möglichkeiten bieten."