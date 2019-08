Von Marco Partner

Mannheim. Sie haben ihre Tür für alle geöffnet: Für den Geschäftsmann im feinen Smoking, für die Seniorin, die ihren Hausarzt aufsucht, für die Partylöwen im Morgengrauen. Taxifahrer in ihren cremefarbenen Autos kennen keine Unterschiede. Und gerade am Wochenende erweist es sich als lukratives Geschäft. Wenn das Auto zuhause gelassen wird - und die Chauffeure gerade zu später Stunde ihre Runden drehen. Was aber, wenn der Alkoholpegel der Kunden etwas zu weit ausschlägt? Oder Fahrgäste nicht zahlen wollen?

Das Szenario haben so oder ähnlich schon einige Taxifahrer erlebt: Vor einiger Zeit ließ sich ein Ludwigshafener um 4 Uhr morgens mit dem Taxi in die Mannheimer Gartenstadt fahren. Da er jedoch kein Bargeld bei sich trug, fuhr ihn der Taxifahrer zunächst zu einer Bank. Dort beobachtete er, wie sein Fahrgast in eine Ecke des Foyers urinierte und anschließend auf eine Tankstelle zusteuerte. Mit dem Taxi folgte er dem 30-Jährigen - und alarmierte die Polizei. Erst als die Beamten eintrafen, zeigte sich der Betrunkene zahlungsbereit. Bei einem Alkoholtest wurde ein Wert von 2,44 Promille festgestellt.

Hat schon viel erlebt: Jürgen Schwarz fährt seit über 35 Jahren in Mannheim Taxi. Foto: Gerold

Jürgen Schwarz von der Mannheimer Taxi-Zentrale ist mit solchen Vorfällen vertraut. Seit 35 Jahren ist er im Chauffeurdienst tätig. "Das ist leider die etwas finstere Seite des Taxifahrens", betont er. Genaue Richtlinien gebe es in solchen Fällen nicht. "Jede Situation ist anders. Es kann jemand mit 3 Promille hinten sitzen, aber sanft wie ein Lamm sein. Genauso kann ein Fahrgast nur 0,5 Promille haben oder nüchtern sein, und dennoch völlig aggressiv und ausfallend werden." Wenn die Tür aufgeht, sei das nur schwer einzuschätzen. Im absoluten Ausnahmefall greife aber das Personenbeförderungsgesetz. "Wenn man das Gefühl hat, dass Leib und Leben des Fahrers und anderer Personen gefährdet sind, kann man die Fahrt verweigern", erklärt Schwarz.

Wie hoch die Dunkelziffer sogenannter Zahlungsverweigerer ist, sei schwer zu beziffern. "Aber einmal im Monat kann das bei Nachtfahrten schon vorkommen", weiß er. Ebenso wie körperliche Auseinandersetzungen mit Betrunkenen. "Manche lassen sich nach Heidelberg fahren und sagen am Ende: Nö, ich zahl das nicht, ich hab’ kein Geld." Dann wird die Polizei eingeschaltet. Generell hätten solche Fälle aber eher ab- als zugenommen. Gerade in den 1980er- und 1990er-Jahren sei Mannheim noch ein härteres Pflaster gewesen. "Aber man muss leider feststellen, dass die Gewaltbereitschaft bei jüngeren Fahrgästen zunimmt." Sich eine dicke Haut zuzulegen, das gehört zum Taxigeschäft dazu. Wenn unterschwellig eine aggressive Stimmung hochkocht, gelte es die Nerven, vor allem aber die Ruhe zu bewahren. "Das ist dann eine psychische Belastung und manchmal grenzwertig. Wenn man provoziert wird, muss man deutlich machen, wer das Hausrecht hat. Nicht alle Fahrer sind dem gewachsen und kapitulieren", hat Schwarz schon manche Kollegen kommen und gehen sein. In 35 Jahren Taxidienst hat er im Grunde schon alles erlebt. Kunden, die ins Lenkrad greifen, die einschlafen und kaum mehr wachzurütteln sind - oder sich während der Fahrt übergeben. Dann winken Reinigungskosten von 400 Euro. "Für uns ist das der Supergau. Die Folgefahrten und das Geschäft sind ruiniert, man kann auch Schadensersatz verlangen."

Die meisten Fahrgäste seien jedoch kommunikativ und friedlich. Ob er seinen Job liebt? Bei dieser Frage muss Schwarz lachen: "Das würde vielleicht etwas zu weit gehen. Man ist sein eigener Herr, hat viele Freiheiten und lernt im Umgang mit Menschen viel dazu. Aber das wiegt nicht immer die Gefahr und Ungewissheit auf. Es ist ein ambivalenter Job", betont er. Ein gewisses Berufsrisiko fährt im Taxidienst eben immer mit. Heute wie vor 35 Jahren.