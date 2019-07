Am Dienstag fand die konstituierende Sitzung des Mannheimer Gemeinderats statt. Foto: bk

Von Gerhard Bühler

Mannheim. Dass Polizisten Posten vor dem Ratsaal beziehen, gehört in Mannheim nicht zur Routine. Doch für die konstituierenden Sitzung des Gemeinderats, dem jetzt vier Stadträte der AfD angehören, hatte ein linkes Bündnis zur Demo aufgerufen. Doch zu Beginn der Sitzung um 16 Uhr blieb es ruhig, die Ordnungshüter hatten nichts zu tun. Die Demonstranten trafen erst gegen 19 Uhr am Paradeplatz ein, da war die Sitzung schon längst vorbei. Vor fünf Jahren war das anders gewesen: Anlässlich der konstituierenden Sitzung 2014 hatte es wegen des Einzugs des NPD-Manns Christian Hehl und den AfD-Vertretern heftige Proteste gegeben.

Der neue Gemeinderat ist grüner, jünger und weiblicher als bisher. Mit zwölf Sitzen haben die Grünen erstmals die SPD als stärkste Fraktion abgelöst. Gleich zu Beginn stimmte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) die 20 neu gewählten und die 28 "alten" Stadträte in einem Appell für mehr Nachhaltigkeit auf kommende große Herausforderungen ein. Der Gemeinderat habe im März das "Leitbild Mannheim 2030" beschlossen, das auf den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen aufbaut. Diese Nachhaltigkeit zu erreichen, sei mehr als anspruchsvoll, so Kurz. Sie könne nur realisiert werden, wenn alle oder eine große Mehrheit im Gemeinderat an einem Strang zögen.

"Wir sind in solchem Handlungsdruck, dass wir uns zeitraubende Debatten nicht mehr leisten können", sagte das Stadtoberhaupt. Selbst wenn nicht alle bedrohlichen Klima-Prognosen zuträfen, müsse jetzt gehandelt werden. "Wir werden deshalb als Reaktion im Herbst einen Dringlichkeitsplan vorlegen", kündigte Kurz eine groß angelegte Initiative an. Die Chancen auf Mehrheiten für Maßnahmen zum Klimaschutz stehen im neuen Gemeinderat besser denn je. Denn die Grünen sind stärkste Kraft. Die SPD kommt nur noch auf zehn, die CDU auf neun Sitze.

Für Aufmerksamkeit hatte im Vorfeld die "linke" Seite gesorgt. Die drei Vertreter der Linken bilden mit den gewählten Einzel-Stadträten Lea Schöllkopf (Die Partei) und Andreas Parmentier (Tierschutzpartei) eine gemeinsame Fraktion. Damit könnte sich eine "linke Mehrheit" zusammenfinden, wie sie es im Mannheimer Rat seit Jahren nicht mehr gegeben hat. Zahlenmäßig nichts verändert hat sich bei den Freien Wählern/ML mit vier Sitzen. Sie wollen mit Einzelstadtrat Wolfgang Taubert (MfM) eine Fraktionsgemeinschaft bilden. Fraktionsstatus haben auch die vier Vertreter der AfD erreicht. Trotz Gewinn eines Sitzes hat es dazu für die drei FDP-Räte nicht gereicht. Danach sprachen alle künftigen Stadträte die Verpflichtungsformel nach. Wortmeldungen gab es keine. Das war’s dann auch schon. Die Bürgervertretung war konstituiert und konnte die Arbeit aufnehmen.

Da sich nach der Gemeindeordnung die Zusammensetzung des Gemeinderats auch in der Verteilung der fünf Bürgermeisterposten widerspiegeln soll, wird den Grünen nun das Vorschlagsrecht für das Bildungs- und das Umweltdezernat eingeräumt. Letzteres ist mit Bürgermeisterin Felicitas Kubala bereits "grün" besetzt. Die Amtszeit von Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb (SPD) endet im Oktober.

Die SPD hat das Vorschlagsrecht für das Baudezernat sowie das Dezernat für Wirtschaft, Arbeit, Soziales und Kultur, dem momentan mit Michael Grötsch ein Christdemokrat vorsteht - dessen Amtszeit endet allerdings erst 2024. Baudezernent Lothar Quast (SPD) ist noch bis Ende 2020 im Amt. Der CDU bleibt damit nur noch das Dezernat für Finanzen und Sicherheit, das Christian Specht (CDU) bis August 2023 leitet. Die Bürgermeister werden vom Gemeinderat gewählt.