Legenden unter sich: Wirt Günther „Fritz“ Hoffmann erinnert in seinem „Spiegelschlössl“ an Sepp Herberger, Klaus Schlappner und andere Fußballhelden des SV Waldhof. Foto: Partner

Von Marco Partner

Mannheim. Eine Kneipe, direkt gegenüber von Sepp Herbergers einstiger Wohnstätte. Auf historischem Fußball-Grund ist das urige "Spiegelschlössl" jetzt schon gelegen. Nach der Schließung der Glashütte Saint Gobain im vergangenen Juni gibt es Überlegungen, die ehemalige Werkskantine in Waldhof-Luzenberg in ein Arbeiter- und Fußballmuseum zu verwandeln.

Schaut man sich darin um, auf die vielen Bilder, alten Lederbälle und Fußball-Exponate von Original-Schuhen aus den 1930er-Jahren bis zu Klaus Schlappners legendärem Pepitahut, erkennt man: Eigentlich ist es das schon. Günther Hoffmann, den alle nur "Fritz" nennen, hat in seiner Gaststätte eine große Schatztruhe an Erinnerungen und Momenten angehäuft, die nicht nur das Waldhof-, sondern das Fußballerherz im Allgemeinen höher schlagen lassen.

"Ich habe schon mein Leben lang gesammelt, aber erst mit der Kneipe einen passenden Standort gefunden", verrät der 69-Jährige, der die damals sehr heruntergekommene Spiegelfabrik-Kantine aus den 1850-Jahren Anfang der 2000er übernahm. Sehr wahrscheinlich hatte dort 100 Jahre zuvor auch schon ein gewisser Kraichgauer Tagelöhner namens Josef Herberger gespeist. Nur einen Steinwurf entfernt, erblickte 1897 dessen Sohn Seppl in der von französischen Gastarbeitern geprägten Arbeiterkolonie das Licht der Welt.

Auch "Fritz" weiß von seinen Begegnungen mit dem Bundestrainer von 1954 zu erzählen. Als waschechtes Kind des Luzenbergs fuhr er als kleiner Bub mit Freunden oft mit dem Fahrrad bis nach Weinheim, wo der berühmte Weltmeistertrainer inzwischen wohnte. "Sonntags haben wir vor seinem Zaun gestanden. Manchmal kam er und hat uns einen Apfel geschenkt. Wir waren die glücklichsten Kinder, das reichte uns damals", verrät er.

Dem großen Wunder von Bern hat Hoffmann fast 70 Jahre später eine eigene Ecke gewidmet. Mit einer Replika der Eintrittskarte, einem Autogramm von Spielführer Fritz Walter, das er einmal persönlich ergatterte, oder auch einem Foto von ihm und Horst Eckel und Ottmar Walter, welche bei der Einweihung des Herberger-Denkmals in der Kneipe vorbeischauten.

Auch eine Uhr, welche echte Steinkrümel vom längst abgerissenen Berner Wankdorf-Stadion enthalten soll, hängt an der Wand. Ob es stimmt oder nur ein Fake ist, weiß Hoffmann nicht. Was aber stimmt: dass der fußballverrückte Wirt das letzte offizielle Bild von Seppl Herberger sein Eigen nennen darf. Ein Kicker-Fotograf überließ es ihm samt persönlicher Widmung, als er von der Sammelleidenschaft des Waldhof-Fans erfuhr. Ohnehin sind es die sehr persönlichen Erlebnisse und Erzählungen, welche die für sich leblosen Gegenstände und Fotos in eine Fußball-Saga verwandeln. Einmal fand "Fritz" einen Brief von Jupp Derwall im Briefkasten und dachte, jemand hätte sich nur einen Spaß erlaubt. Selbst der "Kaiser" Franz Beckenbauer ehrt das Engagement in einem Schreiben. Eine Wand weiter hängt wie selbstverständlich ein Bild mit Gerd Müller, der Hoffmanns Sohn auf den Schultern trägt.

Ein Fußballerleben lang schnürte der heutige Kneipier selbst die Schuhe für den SV Waldhof. In Jugendjahren kickte er gegen Uli Hoeneß, der damals noch für den SSV Ulm spielte. Für die Erste Mannschaft reichte das Talent des schlaksigen Mittelfeldspielers nicht. Immerhin aber darf er sich im kommenden Jahr nach 60 Jahren Mitgliedschaft bei den Blau-Schwarzen auf einen goldenen Ring freuen. Als Zehnjähriger begann das Herz für die "Buwe" zu schlagen. "Es war ein völlig belangloses Spiel gegen Neu-Isenburg. In letzter Sekunde fiel der Ausgleich, und die Spieler wurden ins Clubhaus getragen. Es war so brechend voll, dass man kaum atmen konnte. Da war es um mich geschehen", erinnert er sich.

Wandelt man durch seine Gaststätte, ist es, als würde man durch ein großes Fotoalbum blättern. Mit großen Momenten vom legendären Alsenweg-Stadion bis heute. Und dem Höhepunkt in den 1980ern, als die Blau-Schwarzen um Trainer Klaus Schlappner die Bundesliga aufmischten. Den historischen Aufnahmen vom Arbeiterstadtteil, alten Bahnhofsschildern oder Erinnerungen an das "Schlammloch", den Sportplatz, auf dem auch Seppl Herberger einst bolzte, misst Hoffmann aber fast noch größeren Wert bei. Je tiefer man vordringt, desto persönlicher wird es.

Nicht nur ein "ewiges Kinderzimmer" mit Waldhof-Bettwäsche hat Gastwirt "Fritz" eingerichtet, sondern auch seinem Vater eine Wand gewidmet. Der sorgte 1953 für einen Spielabbruch. "Er soll als Fan einen Gegenspieler geohrfeigt haben. Er wurde sogar von Hubschraubern gesucht, später hat er gestanden", sagt Hoffmann lachend. Eigentlich wollte er schon seit fünf Jahren in Rente sein. Aber er weiß, dass einen Nachfolger zu finden fast unmöglich wird. "Am liebsten wäre es mir, wenn die Kneipe wirklich einmal ein Museum wird", betont er.

So wünscht es sich zum Beispiel die Bürgerinitiative Alter Waldhof. Nach der Betriebsschließung soll das fast 40 Hektar große Spiegelfabrik-Areal in ein Wohn- und Gewerbegebiet verwandelt werden. "Das ist noch ein weiter Weg", weiß Hoffmann, und hat bis dahin mit Sicherheit ein paar Fußballexponate mehr gesammelt.