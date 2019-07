Von Matthias Kehl

Heidelberg/Obrigheim. Der Architekt Einald Sandreuther war Planherr für die Hochhäuser an der Neckarpromenade, die zwischen 1975 und 1982 an der Kurpfalzbrücke errichtet wurden.

Herr Sandreuther, infolge des Brandes in einem der Hochhäuser an der Neckarpromenade, in dem 550 Personen gemeldet sind, mussten die Einsatzkräfte eine Riesen-Evakuierung vornehmen. Wurde das Thema Brandschutz bei der Konzeption der Gebäudes ausreichend beachtet?

Wir haben höchsten Wert darauf gelegt, dass alle Materialien, die eingebaut worden sind, feuerfest oder schwer entflammbar waren. Ich kann Ihnen sagen, dass wir während der Planungs- und während der Bauphase ganz intensiv mit dem vorbeugenden Brandschutz zusammengearbeitet haben. Sowohl mit dem Brandschutzleiter in Mannheim, als auch mit dem Brandschutzdirektor des Landes Baden-Württemberg.

War der Müllschacht, in dem sich das Feuer ausbreitete, ein Risikofaktor?

Der Schacht ist massiv und von einer feuerfesten Betonfassade umfasst. Innendrin verläuft er durch ein Stahlrohr. Von allein brennt der Müllschacht nicht.

Sie gehen also von Brandstiftung oder zumindest von fahrlässigem Verhalten bei der Müllentsorgung aus?

Wie gesagt, der Schacht ist massiv. Aber in jeden Schacht, in den sie Müll werfen, kann man auch etwas Heißes oder Entflammbares schütten. Das Zeug brennt dann raus. Wenn irgendjemand, irgendwas ansteckt, kann man noch so genaue Brandschutzvorkehrungen treffen. Das hilft dann alles nichts.

Einald Sandreuther. Foto: Anja Benndorf

Nach welchem Brandschutzstandard wurden die drei Hochhäuser errichtet?

Zwischen der Bebauung des ersten und zweiten Hochhauses haben sich die Vorschriften für die Nottreppen geändert. Beim ersten Gebäude waren wir gerade mitten im Bauvorgang. Ich bin dann beim Brandschutzdirektor des Landes vorstellig geworden, und habe gesagt, dass die Neuerungen aber zumindest beim zweiten, das nun vom Brand betroffen war, und beim dritten Hochhaus noch integriert werden können.

Welche Vorkehrungen meinen Sie damit?

Einerseits die Nottreppenordnung. Eine Nottreppe ist, wenn man so will, eine betonierte Feuerwehrleiter. Bei den beiden zuletzt errichteten Hochhäusern verlaufen die Nottreppen entlang der Balkone. Somit gelangt man zwischendurch ins Freie und der Notfallweg kann im Brandfall nicht komplett vollqualmen. Beim ersten Haus ist das Nottreppenhaus hingegen komplett verschlossen.

Wie haben Sie sich als Architekt auf mögliche Brandfälle eingestellt?

Die Hochhäuser haben zum Beispiel Feuerwehrumfahrten. Das heißt, dass die Wohnungen mit Rettungsleitern erreicht werden können. So eine Feuerwehrleiter reichte seinerzeit nur bis zu einer Höhe von 24 Metern. Da unsere Hochhäuser aber 85 Meter hoch sind, lagen einige Wohnungen außer Reichweite der Feuerwehrleitern. Die Antwort des Stuttgarter Feuerwehrdirektors, bei dem ich deswegen vorstellig wurde, war: "Da kann man nichts machen. Dann retten wir die einen per Feuerwehrleiter und die anderen müssen das Nottreppenhaus benutzen."

Mittlerweile gelten strengere Brandschutzvorkehrungen und die Gebäude sind nicht mehr im Besitz der Stadt. Haben Sie diese seither nochmal besucht?

Ja. Und ich habe gesehen, dass in der Zwischenzeit Veränderungen vorgenommen worden sind. Daraufhin habe ich Baubürgermeister Lothar Quast darauf hingewiesen. Aber das hat insgesamt nichts mit der Katastrophe rund um den Brand im Schacht zu tun. Dass sich im Laufe der Zeit Dinge verändern, damit muss man leben. Damals wurde das Projekt vom Bund Deutscher Architekten ausgezeichnet. Die Planung war sehr intensiv und ich blicke mit Stolz darauf zurück, zusammen mit dem in Heidelberg-Wieblingen wohnenden Werner Single und dem mittlerweile verstorbenen Nobert Schultes dieses Großprojekt auf die Beine gestellt zu haben.