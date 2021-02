Der Valentinstag am 14. Februar wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie anders begangen werden müssen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Mannheim. (RNZ) Die Oper des Nationaltheaters Mannheim (NTM) hat zum Valentinstag in eigens für diesen Anlass zusammengestelltes musikalisches Programm quer durch die bunte Welt der Operette zusammengestellt. "Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe!" heißt es am Sonntag, 14. Februar, ab 18 Uhr auf NTM-Digital. Hits wie "Dein ist mein ganzes Herz" aus Franz Lehárs "Das Land des Lächelns" oder "Ach, wie so herrlich zu schau’n sind all die lieblichen Frau’n" aus "Eine Nacht in Venedig" von Johann Strauß sorgen für gute Stimmung. Durch den Abend führt Sänger Joachim Goltz.

Als Einstimmung auf den Valentinstag findet am Samstag, 13. Februar, ab 18 Uhr ein ökumenischer Abendgottesdienst im Livestream mit dem Titel "Liebe auf Distanz!?" aus der Johanniskirche statt. Kaum anders als "Liebe auf Distanz!?" könnte ein Gottesdienst zum Valentinstag in diesem besonderen Jahr heißen. "Das Abstandhalten sogar zu geliebten, geschätzten Menschen aus der Familie, um sie zu schützen, wird erträglich – und wir selbst gestärkt – durch die Gewissheit, dass Gott selbst jegliche Distanz durch seine Liebe überwunden hat", sind Pfarrerin Susanne Komorowski und Pastoralreferent Stefan Mayer überzeugt.

Gemeinsam laden sie alle Verliebten, Liebenden und Menschen, die sich nach Liebe sehnen, ein, beim Gottesdienst auf dem YouTube-Kanal der Johannisgemeinde dabei zu sein. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst von Orgelklängen und Liebesliedern gesungen von Kira Ludlow. Den Livestream zum Gottesdienst gibt es unter https://www.youtube.com/channel/UCQG_EKn_b7VeYur7_LUfKaQ