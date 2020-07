Von Gerhard Bühler

Mannheim. Schon seit vielen Jahren ringt Mannheim um die Zukunft des traditionsreichen Herschelbads in der Innenstadt. Für die notwendige Sanierung im Innenbereich drohen gewaltige Kosten. Das Herschelbad ist ein architektonisches Kleinod und steht unter Denkmalschutz. Das Problem für die Stadt: Der Betrieb ist teuer und unrentabel. Rund 1,5 Millionen Euro betrug zuletzt das jährliche Defizit. Dazu kommt, dass der Gebäudekomplex stark sanierungsbedürftig ist. Bereits 2012 hat die Stadt rund neun Millionen Euro in die Außensanierung von Dächern und Fassaden stecken müssen. Klar war, dass auch die Innenräume und die technische Ausstattung des Jugendstilbads saniert werden müssen. Dafür hatten Gutachter im Jahr 2014 eine Summe von 34 Millionen Euro genannt.

Gefragt war auch ein Konzept für eine künftige wirtschaftliche Nutzung. Die Suche nach einem privaten Investor, etwa für ein "Schwimm- und Wellnessbad", blieb ohne Erfolg. Erstmals wurde die Nutzung sämtlicher Flächen des Gebäudekomplexes eingeplant. Ein Wirtschaftsberatungsunternehmen zeigte in einem Gutachten die vorhandenen Flächen-Potenziale abseits des Badebetriebs auf. Den größten Ertrag verspricht die Vermietung der 420 Quadratmeter großen Räume im dritten Obergeschoss des Kopfbaus, die derzeit von der Freien Kunstschule Rhein-Neckar genutzt werden. Zudem schlagen die Experten eine gastronomische Nutzung im Kesselhaus vor. Vom Ausbau des Turms raten die Fachleute wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit ab.

Hintergrund Das Herschelbad wurde ab 1911 von Richard Perrey gebaut und ist mit seiner neobarocken Hauptfassade ein imposanter Anblick. Auch die umfangreichen Räumlichkeiten im Inneren sind außergewöhnlich aufwendig und im damaligen Stil gestaltet. Für den [+] Lesen Sie mehr Das Herschelbad wurde ab 1911 von Richard Perrey gebaut und ist mit seiner neobarocken Hauptfassade ein imposanter Anblick. Auch die umfangreichen Räumlichkeiten im Inneren sind außergewöhnlich aufwendig und im damaligen Stil gestaltet. Für den Badebetrieb stehen im Erdgeschoss drei Schwimmhallen zur Verfügung. Im Untergeschoss befinden sich die Technik und Kabinen mit Wannenbädern, die von der Caritas betreut und gern genutzt werden. Im Obergeschoss befindet sich eine Sauna mit Dampfbad, dazu gehört ein Ruhebereich sowie eine Freiluftterrasse. Namensgeber des Herschelbads sind der jüdische Kaufmann und Stadtrat Bernhard Herschel (1837-1905) und seine Frau Caroline. Testamentarisch vermachten die Eheleute der Stadt ein Vermögen von 500.000 Goldmark mit der Auflage, dafür in der Innenstadt ein geschlossenes Schwimmbad für die Bevölkerung zu bauen. ger

[-] Weniger anzeigen

Eine neue, für die Stadt erstellte Studie des Bäder-Fachunternehmens Kannewischer hält das Herschelbad als "eine Nische als erholungsorientiertes Freizeitbad in historischem Ambiente" für aussichtsreich. Man geht davon aus, dass für eine "Mischung aus Historie und modernen Wellness-Angeboten" in Stadt und Region Bedarf besteht. Die Bäder-Experten prognostizieren für das neue Badekonzept gute Marktchancen und 245.000 Besucher im Jahr. Als Betriebsergebnis sei damit zumindest der bisherige Verlust zu vermeiden und eine schwarze Null zu erreichen. Als aktuelle Zahl für die Sanierungskosten gehen die Fachleute nun von 45 Millionen Euro aus. Wie eine Vorlage der Verwaltung deutlich macht, will die Stadt die Vorschläge der Gutachter aufgreifen.

Im zuständigen Ausschuss für Umwelt und Technik stießen diese Ergebnisse jedoch auf ein geteiltes Echo: "Wir fürchten, dass der wirtschaftliche Betrieb hier nicht gelingt und Millionen verschlingt", kündigte CDU-Stadtrat Chris Rihm überraschend die Ablehnung an. Die CDU schlägt stattdessen den Erhalt von nur einer Schwimmbadhalle und die Vermarktung des übrigen Komplexes für Wohnungen und Gewerbe vor. "Wir sehen überhaupt keine Zukunft für den Bäderbetrieb”, ging ein Sprecher der Mannheimer Liste noch weiter.

SPD-Stadtrat Ralf Eisenhauer zeigte sich verwundert darüber, dass "am Ende eines langen Prozesses mit dem Ergebnis eines plausiblen Konzepts" nun wieder Grundsatzfragen gestellt würden. Die SPD unterstütze das neue Konzept, meinte er. Dem schlossen sich auch die Grünen an. Am Ende wurde das neue Nutzungskonzept für das Herschelbad von der Mehrheit der Gemeinderäte gegen die Stimmen von CDU und ML angenommen. Der Gemeinderat schloss sich später diesem Votum an.