Von Olivia Kaiser

Mannheim. Während in Mannheim die meisten Restaurants und Cafés nach der Zwangsschließung aufgrund der Corona-Pandemie wieder geöffnet haben, sind die Rollläden des Café Journal am Marktplatz immer noch unten – und das wird wohl auch so bleiben. Denn das Traditionslokal ist Geschichte.

Wie es weiter geht? "Da weiß man nichts Genaues", sagt Wolfgang Ockert, Vorsitzender des Bürger-und Gewerbevereins Östliche Innenstadt. Die Befürchtung sei allerdings groß, dass ein weiteres Restaurant mit türkischer Küche öffnet. Der Pächter des "Journals", der auch ein Grillrestaurant am Marktplatz betreibt, hat sich noch nicht öffentlich zum Konzept geäußert. Nur so viel: Das Angebot gehe kulinarisch in diese Richtung, soll sich jedoch vom Angebot der anderen Restaurants um den Marktplatz unterscheiden, so Ockert.

Frühstück, Kaffee und Kuchen, Allround-Küche, Cocktails und Eis – die Speisekarte des Café Journal hob sich von der übrigen Gastronomie im Viertel stark ab. Mit diesem Konzept bewirtete das Bistro im französischen Stil, dessen Wände mit gerahmten Zeitungs- und Magazinseiten dekoriert waren, jahrzehntelang die Kundschaft. Anfang 2019 wechselte jedoch der Geschäftsführende Gesellschafter Hennes Reiß die Rheinseite und übernahm mit seiner Partnerin Soumia Benassou das Clubhaus des BASF-Tennisclubs.

Der Pächter führte das Café Journal selbst weiter. Nach Informationen der RNZ blieb das Bistro-Konzept auf Wunsch des Hausbesitzers erhalten. Die Immobilie in H1 hat vor einiger Zeit den Besitzer gewechselt. Die Vorgabe fiel weg. Das Restaurant ging in den Lockdown, öffnete allerdings nicht mehr. Die "Sonnenterrasse Mannheims", wie Wolfgang Ockert den Marktplatz nennt, haben die beiden Nachbarn des Bistros unter sich aufgeteilt.

"Das Journal wird fehlen", ist sich der Vorsitzende des Bürger- und Gewerbevereins Östliche Innenstadt sicher, der die Entwicklung einer Monoküche mit Sorge betrachtet. Damit ist er nicht allein. "Es geht dabei nicht um die türkische Küche", stellt Isabel Cademartori (SPD) klar. Es würde sie genau stören, wenn es nur Pizzerien, nur deutsche Hausmannskost oder nur Cafés gebe. "Es geht darum, an einem zentralen Platz in der Stadt ein vielfältiges Angebot zu schaffen, das viele Menschen anzieht", betont sie. Auch einige Gastronomen um den Marktplatzbetrachteten die jüngsten Entwicklungen mit Sorge, sagt sie.

Zudem sorgt sich die Stadträtin, dass sich das Problem Grillrauch verschärfen könnte. Ein Aufstellungsbeschluss des Gemeinderats verhindert zwar, dass weitere Holzkohlegrills betrieben werden dürfen, doch auf Gasgrills treffe das schon nicht mehr zu, so Cademartori.

Auf ihre Frage bestätigte Matthias Rau, der im Ausschuss für Umwelt und Technik am Dienstag mit seinem Gutachten zeigte, dass eine erhebliche Geruchsbelästigung besteht, dass auch Gasgrills und weitere Dönerspieße nicht ratsam seien. Deshalb verlangte die Sozialdemokratin, dass die Stadtverwaltung schnell reagieren und das Verbot ausweiten müsse.

Das Café Journal war das einzige Restaurant am Marktplatz, das Alkohol ausschenkte. Mit der Öffnung eines weiteren türkischen Restaurants befürchtet Isabel Cademartori zudem, dass dann ein Feierabendbier oder ein Aperitif vor dem Essen nicht mehr möglich sind. "Ich will den Alkoholkonsum nicht propagieren, aber er gehört zu unserer Essenskultur dazu", sagt sie.

Für Stadträtin Melis Sekmen, die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen-Gemeinderatsfraktion, kommt die Vielfaltsdiskussion zu spät: "Natürlich bedauern wir die Schließung. Stadtpolitisch wurde vorher die Chance verpasst, gemeinsam mit den Anwohnern ein vielfältiges Konzept für das Quartier umzusetzen."