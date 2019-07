Von Olivia Kaiser

Mannheim. Auf der ganzen Welt verfolgten die Menschen gebannt vor den Fernsehern, wie vor 50 Jahren Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond spazieren gingen. Die Mondlandung sorgte für ein großes Interesse am Weltraum und einen neuen Blick auf den Planeten Erde.

Christian Theis, der Direktor des Mannheimer Planetariums, erzählt im RNZ-Interview, was die Mondlandung für ihn bedeutet hat, warum gerade der Mond die Fantasie der Menschen von jeher beflügelt hat und wieso nach 50 Jahren der Mond erneut ins Zentrum der bemannten Raumfahrt rückt.

Herr Theis, haben Sie denn Erinnerungen an die Mondlandung?

Ganz direkt kann ich mich nicht daran erinnern, ich war damals erst vier Jahre alt. Ich weiß aber noch, dass meine Eltern mich nachts aus dem Bett geholt haben. Das war in dem Alter schon etwas ganz Besonderes. Mit vier Jahren versteht man natürlich nicht, was die Landung auf dem Mond bedeutet. Aber ich kann mich erinnern, dass wir in der Schule darüber gesprochen haben, wie die Welt im Jahr 2000 wohl aussehen wird. Wir haben uns vorgestellt, dass Reisen zum Mond und anderen Planeten ganz normal sein würden - quasi wie eine Urlaubsreise. Das ist nicht ganz so gekommen.

Hatte die Mondlandung die Gründung von Planetarien forciert?

Das hat schon früher begonnen. Es war der Sputnik-Schock, der den Westen dazu veranlasste, mehr in naturwissenschaftliche Bildung zu investieren und in der Technik wieder führend zu werden. Man wollte dem Vorsprung der Russen etwas entgegensetzen. Deshalb fallen viele Gründungen von Planetarien, aber auch von naturwissenschaftlichen Hochschulen, in Zeit zwischen Ende der 1950er- und Anfang der 1960er Jahre. Natürlich haben die Bilder der Mondlandung noch einmal für einen großen Schub gesorgt und bei vielen Menschen das Interesse für den Weltraum geweckt.

Der Mond hat die Menschen seit dem Altertum fasziniert. Warum?

Das Faszinierende für mich persönlich ist die Tatsache, dass man den Himmelskörper und seine Struktur mit dem bloßen Auge sehr gut erkennen kann. Er ist uns vergleichsweise nah, auch wenn 400.000 Kilometer eine lange Strecke sind. Der Mond erscheint regelmäßig am Firmament und spielt für unseren Rhythmus eine sehr große Rolle. Diese Erfahrung haben wir seit Jahrmillionen in der Menschheitsentwicklung. Daher haben wir von je her eine gewisse Affinität zum Mond.

Hintergrund Planetarium Mannheim In Mannheim wurde 1927 eines der weltweit ersten Planetarien eröffnet. Es stand im unteren Luisenpark und verfügte über eine 24,5 Meter große Kuppel mit 514 Sitzplätzen. Das Projektionsgerät war ein Modell II von Carl Zeiss Jena. Es war nur 16 Jahre in Betrieb, denn die Kuppel wurde 1943 bei einem Bombenangriff schwer beschädigt und nicht wieder aufgebaut, sondern zehn Jahre später abgerissen. Seit etwa 1975 bemühte sich eine Bürgerinitiative um den Wiederaufbau des Planetariums. Es wurde schließlich unweit des alten Standorts auf dem Europaplatz errichtet und am 2. Dezember 1984 eingeweiht. (RNZ)

Dann passt der Name ihres neuen Programms "Faszination Mond" ja sehr gut. Um was geht es genau?

Zum 50. Jahrestag der ersten Mondlandung wollen wir diesem großen Abenteuer gedenken. Wir haben tolle Szenen zur Landung und von den ersten Schritten von Neil Armstrong vorbereitet. Aber es geht auch schon um die Apollo 8, die 1968 mit ihrer Mondumrundung diese spektakulären Bilder von unserem Heimatplaneten lieferte: als blaue Kugel, die aufgeht. Das ist ein Bild, dass uns Menschen klar gemacht hat, dass wir alle auf einem Planeten sitzen, um den wir uns kümmern müssen. Aus dieser Distanz sieht man keine Staatsgrenzen mehr. Grade heute hat dieser Aspekt eine große Aktualität. Eine andere Facette des Programms liegt jenseits der bemannten Raumfahrt. Wir zeigen, wie der Mond entstanden ist und fassen die Forschungserkenntnisse über den Himmelskörper zusammen.

Verschwörungstheoretiker behaupten, dass die Mondlandung nie stattgefunden hat. Was sagen Sie dazu?

Da verweise ich auch auf unser Programm. Es zeigt Bilder der letzten Mission, Apollo 17, auf denen man das Landemodul auf dem Mond noch sieht genauso wie die Spuren des Rovers auf der Oberfläche. Auf dem Mond gibt es keine Erosion, deshalb sind diese Spuren noch sichtbar. Zudem wurden bei den Apollo-Missionen Reflektoren aufgestellt, die seit damals dazu benutzt werden, um Lasersignale von der Erde zum Mond und wieder zurückzuschicken. Dies Messungen kann jeder machen, der eine entsprechende Anlage hat. Aber es gibt auch ein ganz klassisches Argument: Hunderttausende Menschen haben an den Apollo-Missionen mitgearbeitet. Wie viel Geld müsste man in die Hand nehmen, damit die alle ihren Mund halten? Außerdem hätten die Russen das bestimmt herausbekommen und öffentlich gemacht.

China ist erfolgreich auf dem Mond gelandet, Indien und Israel haben Ambitionen. Warum ist der Mond wieder spannend geworden?

Nachdem vor mehr als 46 Jahren mit Eugene Cernan der letzte Mann auf dem Mond war, ist das Apollo-Programm eingeschlafen. Für die Amerikaner war der Mond nicht mehr interessant, weil sie viele Ergebnisse gesammelt hatten und für die Russen nicht, weil die Amerikaner schon da waren. Aber das hat sich seit den letzten 15 Jahren geändert. Die Weltraummacht China hat schon viele erfolgreiche Missionen gestartet. Vor etwa einem halben Jahr ist die chinesische Sonde "Change’e 4"auf der Rückseite des Monds gelandet. Der Mond ist wieder spannend geworden, weil er eventuell als Station für weitere Raumfahrtflüge dienen könnte. Wenn die Mission zum Mars kommt, spricht alles dafür, dass sie entweder von der Mondoberfläche oder von seiner Umlaufbahn ausgeht. Die Konkurrenzsituation zwischen China und den USA tut ihr Übriges. Immerhin hat die US-Regierung bekannt gegeben, dass man bis Ende 2024 noch einmal bemannt und befraut auf dem Mond landen will.

Ist der Mars der neue Mond?

Das Ziel einer Mars-Mission wird konsequent verfolgt. Ich bin überzeugt, dass die Menschen, die das erleben werden, schon geboren sind - ebenso wie die Menschen, die dann zum Mars fliegen. Ob das noch in der ersten Hälfte des 21. Jahrhundert passiert, kann man schwer sagen. Es wäre aber denkbar. Bei den Apollo-Missionen gab das politische Wettrennen den Ausschlag. Das könnte wieder so kommen. Ich würde mir aber wünschen, dass wir das nicht so sehr als Wettkampf ansehen, sondern als Ziel der ganzen Menschheit.

Info: Am heutigen Samstag findet ab 18 Uhr im Planetarium, im Technoseum und im SWR-Studio eine Nacht der offenen Tür zum 50. Jahrestag der Mondlandung statt.