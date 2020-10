Mannheim. (alb) Nikolas Löbel hat es geschafft und darf auf einen Wiedereinzug in den Bundestag hoffen: Mit deutlicher Mehrheit von mehr als 86 Prozent der abgegebenen Stimmen nominierte die CDU am Freitagabend den 34-Jährigen für die Wahl im kommenden Jahr. Seine Gegenkandidatin, die Rechtsanwältin Maike-Tjarda Müller, blieb chancenlos.

Löbel überzeugte die Mitglieder mit einer kämpferischen Rede. Darin räumte er wie bereits bei einem Pressegespräch am Donnerstag Fehler ein, so zum Beispiel bei der Vermietung seines Mehrfamilienhauses in der Neckarstadt-Ost. Rund 20 Parteimitglieder stärkten dem in die Kritik geratenen CDU-Kreisverbandschef bei der Aussprache mit wohlwollenden Beiträgen den Rücken.

Dagegen konnte Maike-Tjarda Müller in ihrem Werben um einen personellen Neuanfang und ihren scharfen Angriffen gegen Löbel nicht überzeugen. Der Sieger sprach von einem starken Signal der Geschlossenheit und will wie bei der Bundestagswahl 2017 erneut das Direktmandat erobern.