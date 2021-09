Von Alexander Albrecht

Mannheim. Ex-Hafendirektor Roland Hörner (67) will für die CDU bei der Bundestagswahl das Direktmandat in Mannheim erobern.

Herr Hörner, Sie könnten als ehemaliger Hafendirektor mit hohen Altersbezügen ihr Leben genießen. Warum wollen Sie sich den Stress eines Bundestagsmandats antun?

Sie haben Recht: Ich bin finanziell unabhängig. Meine Motivation ist daher eine andere. Ich möchte mit meiner Kandidatur all meine Erfahrung und mein Wissen in den Dienst der Bürgerinnen und Bürger stellen. Das habe ich als Hafendirektor gemacht. Das dabei erworbene Netzwerk möchte ich jetzt auch in Berlin für Mannheim einsetzen. Außerdem ist es auch der Reiz des Neuen, der mich zur Kandidatur beflügelt hat.

Dass Sie erst mit Ihrer Bewerbung in die CDU eingetreten sind, hat manchen im ohnehin zerstrittenen Kreisverband der Partei nicht geschmeckt. Wie wollen Sie die Gräben zuschütten?

Als Hafendirektor war ich schon immer ein politischer Mensch. Die zeitintensive Tätigkeit ließ aber noch kein politisches Engagement zu. Daher war für mich klar, dass ich mit der Bundestagskandidatur natürlich auch ein Bekenntnis für die CDU abgebe – inhaltlich, aber natürlich auch durch den Eintritt in die Partei. Ich gehe grundlegend genauso unvoreingenommen auf jedes Mitglied der CDU zu, wie auf die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkampf. Gräben schüttet man am besten zu, wenn man miteinander spricht. Dies geschieht derzeit an vielen Stellen.

Fürchten Sie, dass Ihnen der Vertrauensverlust durch Nikolas Löbels Maskenskandal die entscheidenden Stimmen im Kampf um das Direktmandat kosten wird?

Der Maskenskandal hat ohne Zweifel Spuren hinterlassen. Ich finde aber, dass man da schon differenzieren muss. Es gibt das Handeln von Nikolas Löbel und meine Kandidatur für den Deutschen Bundestag. Beides ist voneinander zu trennen. Ich bringe meine eigenen Inhalte und meine eigenen Erfahrungen in den Wahlkampf ein. Darüber stimmen die Wählerinnen und Wähler am Sonntag ab. Ob da am Ende die entscheidenden Stimmen deshalb den Ausschlag geben werden, wird man dann sehen.

Ihre Hauptkonkurrentinnen sind zwei junge Frauen, die als dynamisch und modern gelten. Wie sehen Sie sich?

Ich habe bei meiner Vorstellung als Bundestagskandidat gesagt, dass Mannheim eine vielfältige Stadt ist. Zur Vielfalt gehört auch die Farbe Grau, bezogen auf meine Haarfarbe und mein Lebensalter. Diese Eigenschaften sind aber alle keine Werte für sich. Ich sehe mich als Kandidat, der einen großen Erfahrungsschatz mitbringt. Ich werbe für wichtige politische Inhalte wie eine moderne und innovative Wirtschafts-, Verkehrs- und Familienpolitik für Mannheim. Das halte ich auch für dynamisch und modern.

Würden Sie sagen, dass Sie bei der Wahl nichts zu verlieren haben?

Die Bewerbung für den Bundestag ist für mich zunächst mal ein Privileg, eine Ehre und eine ganz spannende Erfahrung. Das finde ich sehr bereichernd – unabhängig vom Ergebnis. Ich hoffe und kämpfe natürlich dafür, das Direktmandat zu gewinnen. Klar ist aber, dass niemand gerne eine Wahl verliert. Das würde mich sicherlich bewegen. Aber wie Sie eingangs schon erwähnten: Ich hatte ein langes und erfolgreiches Berufsleben. Ich falle nicht in ein emotionales Loch.

Sie fordern einen sozialverträglichen Klimaschutz. Wäre es nicht ehrlicher zu sagen: Das wird richtig teuer?

Die Frage ist nicht, ob es teuer wird, sondern wie teuer es wird. Wenn es uns gelingt, durch Innovation Technologien zu entwickeln, die viele Probleme des Klimawandels lösen, dann kann es uns unterm Strich sogar gelingen, dass dadurch die Wirtschaft brummt und Arbeitsplätze geschaffen werden. Aber wie im wirklichen Leben muss man erst einmal investieren. Umsonst wird es einen sozialverträglichen Klimaschutz nicht geben. Das wäre Augenwischerei.

Der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. Wann soll das Großkraftwerk den Betrieb einstellen?

Der Betrieb kann dann eingestellt werden, wenn es tragfähige Alternativen gibt, welche die benötigte Versorgung sicherstellen. Mit dieser Entwicklung dürfen wir uns auf der einen Seite nicht viel Zeit lassen. Keine Frage. Auf der anderen Seite sollten wir aber auch nicht unsere Wirtschaft und damit unsere Jobs abwürgen. Darum klammere ich mich nicht an ein konkretes Datum. Das ist doch die besondere Herausforderung der Zukunft, vor der die Politik steht und die sich auch am Großkraftwerk zeigt. Wir müssen es schaffen, eine Klimapolitik zu realisieren, die technisch möglich, sozialverträglich und rechtssicher ist.

Wie stehen Sie zum Mindestlohn?

Der Mindestlohn ist ein wichtiges arbeitsmarktpolitisches Instrument. Er hat seine Berechtigung und viele Menschen sind mittlerweile auf ihn angewiesen. Leider, muss ich dazu ganz klar sagen. Ich lehne es aber ab, dass Rot-Rot-Grün mit der Höhe des Mindestlohns Wahlkampf macht. Es darf keinen Überbietungswettbewerb nach dem Motto geben: Wer bietet mehr Mindestlohn? Die Tarifvertragsparteien und die Tarifkommission müssen da auch in der Zukunft ein gewichtiges Wort mitreden.

Mannheim hat in der Republik im Vergleich zu Heidelberg nicht den allerbesten Ruf. Wie wollen Sie das ändern?

Es ist immer die Frage, mit wem man sich vergleicht. Ich halte es für verkehrt, dass Mannheim auf das starrt, was Heidelberg ist oder macht. Mannheim muss seinen eigenen Weg finden. Mit den Entwicklungen im medizinischen Bereich – Stichwort Fusion der beiden Unikliniken Heidelberg und Mannheim – haben wir eine Chance, uns auf dem Gebiet der medizinischen Exzellenz weiterzuentwickeln. Kulturell kann sich Mannheim Dank seiner vielfältigen Kultur-Szene mit vielen Städten messen.

Mehr Sicherheit auf den Straßen, steht in Ihrem Wahlprogramm. Meinen Sie damit auch Mannheim?

Mehr Sicherheit da, wo es geboten ist. Fakt ist, dass sich auch in Mannheim immer mehr Menschen oft nicht mehr wohl oder sicher fühlen. Diesem Empfinden muss man Rechnung tragen. Wir müssen genau hinsehen, warum dieses Gefühl da ist und wie man der Situation begegnen kann. Das reicht von einer besseren Beleuchtung von sogenannten Angsträumen wie zum Beispiel dunklen Unterführungen über eine bessere Ausstattung der Polizei, welche aus meiner Sicht mehr Wertschätzung für ihre Arbeit erfahren sollte.

Durch die geplanten Bahn-Neubaustrecken und in der Nacht ratternde Güterzüge fürchten viele Mannheimer um ihren Schlaf und ihre Gesundheit. Kommt mit Ihnen ein Tunnel?

Mein Ziel ist der maximale Lärmschutz für Mannheims lärmgeplagte Stadtteile. Die Situation darf sich nicht verschlechtern. Wenn ein Tunnel umsetzbar und wirkungsvoll ist, dann gerne auch ein Tunnel. Jede Veränderung muss zukünftig eine Verbesserung sein. Hierfür will ich mich einsetzen.

Bei der Impfquote ist in Deutschland nach wie vor Luft nach oben. Wie lässt sich diese steigern, und was halten Sie von einer Impfpflicht für Lehrer oder das Pflegepersonal?

Wir müssen hier noch mehr aufklären. Vor allem bei den Bevölkerungsgruppen, welche sich damit schwertun. Darum halte ich aufsuchende Angebote, wie sie in Mannheim praktiziert werden, für sehr wichtig. Wir müssen die Impfquote weiter steigern, um wieder in unser altes Leben zurückkehren zu können. Mit einer Impfpflicht bin ich vorsichtig, weil sie doch in die persönliche Freiheit eingreift. Auf der anderen Seite sind gerade diese beiden Berufsgruppen besonders gefordert und gefragt. Ein schwieriger Spagat, auf den ich derzeit keine abschließende Antwort habe.