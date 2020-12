Mannheim. (RNZ) Das Modehaus C&A gibt Teile seiner Nutzungsfläche an externe Mieter ab. Das gab am Montag die Redevco Services Deutschland GmbH bekannt. Damit entwickelt eines der größten privatwirtschaftlichen Immobilien-Investment-Unternehmen in Europa das Gebäude am Paradeplatz zu einem Objekt mit Mischnutzung weiter.

Auf den bisherigen Handelsflächen im dritten und vierten Obergeschoss der Immobilie siedeln sich Anfang des Jahres 2022 die Stadt Mannheim mit einer Behörde sowie ein zahnmedizinisches Versorgungszentrum auf etwa 2500 Quadratmetern an. Mit beiden Mietern wurden langfristige Verträge geschlossen. Das Modehaus C&A, das die Gesamtfläche von knapp 10.800 Quadratmeter bislang allein nutzt, verkleinert sich auf 7800 Quadratmeter.

"Der Paradeplatz grenzt an die Haupteinkaufsmeile der Stadt", so Lars Heese, Managing Director von Redevco Deutschland. "Lagen wie diese stehen vor großen Herausforderungen, die durch Corona verstärkt werden. Daher freuen wir uns, dass es gelungen ist, das von uns verwaltete C&A-Haus mit zusätzlichen Mietern anzureichern und so dazu beizutragen, dass dieser wichtige Innenstadt-Standort auch künftig attraktiv ist", sagte er. Das Unternehmen treibt seit einigen Jahren Neu- und Nachvermietungen voran. Dabei richtet sich der Fokus vermehrt auf Nutzungen außerhalb des klassischen Einzelhandels.