Von Jan Millenet

Mannheim. Der Herzogenriedpark soll attraktiver werden. Das will die Stadt, beziehungsweise deren Tochtergesellschaft, die Stadtpark Mannheim GmbH, und hatte dazu mehr oder weniger im Alleingang ein Konzept auf den Tisch gelegt. Einen schönen Park möchte aber auch die Aktionsgemeinschaft Herzogenriedpark, ein im April gegründetes Bürgerbündnis, das ein Wörtchen bei der Gestaltung mitreden wollte. Nun sind sie tatsächlich in den Prozess mit einbezogen und haben damit bewiesen: Bürgerschaftliches Engagement lohnt sich und kann zu fruchtbaren Kooperationen führen.

Fakt sei, so erzählt die "Aktionistin" Waltraud Schlepps, dass die beiden Stadtparks, Luisenpark und Herzogenriedpark, vor der Bundesgartenschau 2023 (Buga) aufgehübscht werden sollen. Davon zeugt etwa ein Beschluss des Gemeinderats von 2017, in dem von Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen beim Luisenpark die Rede ist, während der Herzogenriedpark zu einem Satellitenprojekt der Buga gemacht wird. Für beide Parks stehen Gelder zur Umgestaltung bereit.

Während der Luisenpark jedoch als eines der Aushängeschilder und Touristenziele angesehen wird, gilt der Herzogenriedpark als Bürgerpark. Als Park für Mannheimer also. "Und da haben wie gesagt, dass wir mitsprechen möchten", so Waltraud Schlepps. Mit "wir" meint sie nicht nur ihre beiden Mitstreiter Gerhard Heckmann und Thomas Trüper, sondern über 400 Parkfreunde und Bürger, die das auf einer von der Aktionsgemeinschaft initiierten Unterschriftenliste bekundeten.

Ein erstes Konzept zur Ertüchtigung des Herzogenriedparks - noch ohne Bürgerbeteiligung - sah laut Thomas Trüper einen Ausbau als Sport- und Bewegungspark vor. "Doch das war er schon immer", erklärt er und zählt die schon vorhandenen Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung auf. Darunter eine Aschebahn, Fitnessgeräte und Tischtennisplatten. "Früher haben Schulen den Park sogar für ihre Bundesjugendspiele genutzt", so Trüper. Den Sportanlagen und Spielplätzen sieht man aber den Verschleiß an. "Die Aschebahn sollte dem ersten Konzept zufolge zugunsten von Trendsportarten schrumpfen", erzählt Trüper. Zum Beispiel für ein lebendes Tischkickerspiel, bei dem Menschen die Kickerfiguren sind. Doch wollen die Bürger so etwas? Trüpers Blick signalisiert: eher nicht.

Workshops waren erfolgreich

Bedauerlich findet Gerhard Heckmann überdies, dass Blumen und andere Pflanzen reduziert werden sollten. Auch das sorgt eher für Verständnislosigkeit als Freude bei den drei Aktionsgemeinschaftlern und regelmäßigen Parknutzern, die der Meinung sind, dass diejenigen, die den Park oft besuchen, am besten wissen, was nötig ist. So sind sie Stadtpark-Chef Joachim Költzsch dankbar, dass die Aktionsgemeinschaft von Beginn an nicht als lästige Bürgerbewegung angesehen, sondern ernst genommen wird. "Er hat sich der Bürgerbeteiligung nie verschlossen", sagt Waltraud Schlepps auch über weitere Akteure wie Bürgermeisterin Felicitas Kubala.

Dank Joachim Költzsch gab es Workshops, bei denen Bürger ihre Ideen und Kritik einbrachten. Der zweite fand im November statt - mit einer für die Aktionsgemeinschaft erfreulichen Tatsache: "Es kamen mehr Menschen als zum ersten Workshop", so Schlepps. "Das ist sehr ungewöhnlich." Bemerkenswert sind auch die Ergebnisse der Workshops, die zeigen, wo aus Bürgersicht der Schuh drückt. Nach wie vor liegt die Priorität beim Sportangebot. Doch auch die Erneuerung vorhandener Einrichtungen steht für Bürger an oberster Stelle. Und etwas, dass es schon im Luisenpark, aber nicht im Herzogenriedpark gibt: ein Bildungsangebot für Kitas und Schulen, vielleicht in Form eines grünen Klassenzimmers.

"Wir wissen, dass letztlich andere entscheiden, was im Park gemacht wird", sagt Heckmann. Doch die Aktionsgruppe hofft, dass das Konzept nun mehr den Bürgerwünschen entspricht. "Vor allem ist es wichtig, dass der Herzogenriedpark wieder im politischen Fokus ist, und nicht nur der Luisenpark", so die drei engagierten Mannheimer.