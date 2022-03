Mannheim. (pri/mare) Am Montagvormittag kommt es in Mannheim zu einem Großeinsatz von der Feuerwehr. In der Xaver-Fuhr-Straße im Gleisbereich ist aus bisher unbekannten Gründen ein Lkw einer Baufirma in Brand geraten.

Auf dem Lkw sollen sich noch Gasflaschen befinden, daher können die Löscharbeiten nur aus einer sicheren Distanz ausgeführt werden. Aktuell ist ein Sicherheitsabstand von 200 Meter um den brennenden Lkw eingerichtet worden. Es besteht Explosionsgefahr. Mit einem Wasserwerfer der Feuerwehr wird aktuell das Fahrzeug gekühlt.

Ob Personen verletzt wurden, ist noch unbekannt.

Update: Montag, 14. März 2022, 11.50 Uhr