Von Willi Berg

Mannheim. Im Prozess um angezündete Autos hat das Mannheimer Landgericht eine Brandstifterin zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Zudem ordnete die Strafkammer die Unterbringung der 40-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik an. Die Angeklagte sei eine Gefahr für die Allgemeinheit, sagte die Vorsitzende Richterin Bettina Krenz nach über 20 Verhandlungstagen.

In den Jahren 2017 und 2018 hatte eine Brandserie Mannheims Feuerwehr und Polizei in Atem gehalten. Im Stadtteil Alt-Neckarau habe es damals mindestens 25 mal gebrannt, sagte die Vorsitzende. Autos gingen in Flammen auf, auch Müllcontainer wurden angezündet. Der Schaden belief sich auf mehrere Hunderttausend Euro. Alle Brände ereigneten sich einige Hundert Meter von der Wohnung der Angeklagten entfernt.

Die Mannheimer Polizei richtete damals eine Ermittlungsgruppe ein und ergriff verdeckte Maßnahmen. Beamte verteilten Flugblätter und installierten Überwachungskameras. Auf einem Video war die Frau nahe des letzten Tatorts zu sehen gewesen. Im Juni 2018 wurde sie verhaftet. In dem bereits im Mai begonnenen Prozess bestritt die Frau sämtliche Vorwürfe. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch in allen acht angeklagten Fällen. Dem ist das Gericht bis auf den letzten Anklagepunkt gefolgt.

Anfang Juni 2018 habe die Frau im Radkasten eines Autos einen Brand gelegt, sagte Richterin Krenz. Der Ford Focus war vor dem Nachbarhaus der Angeklagten geparkt. Das Feuer konnte frühzeitig gelöscht werden. Es entstand nur geringer Sachschaden. Es habe die Gefahr bestanden, dass der Wagen in dem eng bebauten Gebiet explodiert, sagte die Vorsitzende. Die Beweislage sei jedoch "nicht ausreichend", um die Frau in allen anderen Anklagepunkten zu überführen. Wer für die übrigen Brände verantwortlich ist, das bleibt weiter im Dunkeln.

Die eine erwiesene Tat sei Ausdruck einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, so die Richterin. Zudem sei die Angeklagte von Schmerz- und Beruhigungsmitteln abhängig. Besonders tragisch: Auch der Bruder der Angeklagten war offenbar suchtkrank und ist während des Verfahrens gestorben. In einem Chat hatte seine Schwester ihm im Mai 2017 geschrieben: "Ich kann es nicht stoppen." Was damit gemeint war, ist unklar.

Die intelligente und reflektierte Angeklagte sei bereits in der Pubertät verhaltensauffällig gewesen, sagte die Vorsitzende. Nach einem Snowboard-Unfall litt sie an chronischen Schmerzen. Sie wurde von Arzneimitteln süchtig und versuchte, sich das Leben zu nehmen.

Ein BWL-Studium brach sie nach vier Semestern ab und begann eine Ausbildung zur Verkehrspilotin, die sie krankheitsbedingt nicht beenden konnte. Die Fluglizenz als Privatpilotin wurde ihr vor einigen Jahren entzogen. Sie habe seither die Orientierung verloren, sagte die Angeklagte in dem Prozess.

2017 durchschnitt sie sich die Sehnen einer Hand. Und täuschte dabei eine Straftat vor. Außerdem bedrohte sie einen Polizisten mit dem Tode und wurde zu 150 Tagessätzen verurteilt. Zuletzt lebte sie völlig zurückgezogen in ihrer Mannheimer Wohnung. Nachts sei die Frau wegen eines gestörten Tag-/Nachtrhythmus oft draußen unterwegs gewesen, sagte Richterin Krenz. Und sie appellierte dringend an die 40-Jährige: "Sie haben nur dann eine Chance, wenn Sie sich behandeln lassen."

Die Staatsanwaltschaft forderte drei Jahre Gefängnis und die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Die Anklage war zunächst davon ausgegangen, dass die Frau 13 Brände gelegt hat. Das Landgericht ließ jedoch mehrere Anklagepunkte nicht zur Verhandlung zu. Letztlich wurde die Frau nur in einem Fall für schuldig befunden. Ob der erste Staatsanwalt Michael Hager Rechtsmittel gegen das Urteil einlegt, ist ungewiss. Für ihn ist vor allem wichtig, dass die Frau therapiert wird. Wann sie wieder in Freiheit kommt, ist offen und hängt von ihrer Gesundung ab. Die Zeit in der Psychiatrie wird auf die verhängte Gefängnisstrafe angerechnet.