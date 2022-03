Mannheim. (pol/mare) Am Sonntagmittag hat es einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim gegeben. Das berichtet die Polizei.

Gegen 12.30 Uhr wurde demnach von einem Anwohner ein Wohnungsbrand in einem der Hochhäuser der Hessischen Straße gemeldet. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Teile der Hessischen Straße und der Waldstraße wurden für den Verkehr gesperrt.

Nach ersten Informationen wurden 25 Personen vom Rettungsdienst betreut und zwei Personen wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.