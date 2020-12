Mannheim-Rheinau. (pri/rl) Zu einem Brand in der Pizzeria "Jenny" in der Rheinau kam es am Sonntagabend. Ersten Informationen zufolge bracht das Feuer in der Küche der Gaststätte aus. Danach griff der Brand auf die gesamte Pizzeria über. Drei Trupps der Feuerwehr waren mit schwerem Atemschutz im Einsatz. Zudem waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie drei Abteilungen Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.