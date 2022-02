Mannheim. (pol/jasch) Einsatzkräfte der Feuerwehr haben den Brand in einem Mehrfamilienhaus in T6 in Mannheim gelöscht.

Wie die Polizei mitteilt, ging die starke Rauchentwicklung von der dortigen Gaststätte aus. Offenbar war im Bereich der Küche ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Mitarbeiter des Betriebs waren noch vor Ort, hatten das Gebäude aber bereits verlassen.

Das Feuer griff nicht auf andere Gebäudeteile über. Eine Evakuierung der rund 20 Bewohner des Mehrfamilienhauses war nicht nötig. Das Wohngebäude ist nach ausreichender Lüftung wieder freigegeben, genauso wie die Gaststätte. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.

Nachdem der Brand gelöscht war, wurde die Straßensperrung gegen 17:30 Uhr wieder aufgehoben.

Update: Dienstag, 22. Februar 2022, 17.54 Uhr

Mannheim. (pol/mare) In einem Mehrfamilienhaus in Mannheim ist am Dienstagnachmittag in T6 ein Feuer ausgebrochen. Das berichtet die Polizei.

Polizei und Feuerwehr sind wegen im Einsatz. Der Friedrichsring wurde in beide Richtungen gesperrt, der Verkehr örtlich umgeleitet. Es kann zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.

Update: Dienstag, 22. Februar 2022, 16.10 Uhr