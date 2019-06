Mannheim. (dpa/pri/pol/rl) In der Innenstadt ist am Montagabend ein Fußgänger verletzt worden, als ein 25-jähriger BMW-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Zunächst hatte mehrere Menschen der Polizei gemeldet, dass ein Auto in eine Menschenmenge gerast sei. Dies bestätigte sich glücklicherweise nicht. "Er war etwas schnell unterwegs, kam ins Schleudern und geriet auf den Gehweg", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim. Dass er mit Absicht auf den Fußweg am Wasserturm gefahren sei, sei definitiv auszuschließen.

Die Polizei schildert den Vorfall so: Der 25-jährige BMW-Fahrer aus Mannheim war gegen 18.50 Uhr auf der Kunststraße unterwegs gewesen. Als er nach links auf den Kaiserring abbiegen wollte, gab er zu viel Gas, sodass sein BMW 330xd vor der Wasserturmanlage nach rechts auf den Gehweg schleuderte.

Hier erfasste der Wagen einen 31-jährigen Fußgänger, der dabei eine Beinfraktur erlitt. Eine Frau bemerkte das auf sie zu schleudernde Auto noch rechtzeitig. Sie brachte sich mit einem Sprung in die Blumenrabatte in Sicherheit und blieb daher unverletzt.

Der 31-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr über den Friedrichsplatz umgeleitet werden. Am BMW wird der Sachschaden auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrsunfallaufnahme Mannheim sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Dabei geht es auch um das Fahrverhalten des schwarzen BMW 330xd mit ÖHR-Kennzeichen vor dem Unfall. Diese werden gebeten sich unter 0621/174-4045 zu melden.

Update: Montag, 17. Juni 2019, 22.30 Uhr