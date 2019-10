Mannheim. (pol/mare) Am Montagabend gegen 20.20 Uhr ist ein 41-jähriger Mann bei einem Streit in der Neckarau bei einer Messer-Attacke schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Offenbar war es in eine Wohnung in der Schulstraße zum Streit zwischen dem 41-Jährigen mit einer 54-jährigen Frau gekommen. Der Streit eskalierte derart, dass die Frau mit einem Messer auf den Mann einstach und ihn dabei schwer verletzte. Danach habe sie den Rettungsdienst gerufen, der den 41-Jährigen per Rettungswagen ins Krankenhaus brachte. Lebensgefahr habe allerdings nicht bestanden, hieß es.

Die am Tatort vorläufig festgenommene 54-Jährige kam nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Offenbar war es eine Beziehungstat, deren näheren Hintergründe noch ermittelt werden müssten, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Über den Gesundheitszustand des Mannes liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Kriminalkommissariat Mannheim haben die Ermittlungen übernommen.

Update: Dienstag, 22. Oktober 2019, 14.30 Uhr