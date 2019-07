Mannheim. (pol/mün) Eine 40 Jahre alte Radfahrerin fuhr am Samstagnachmittag in die Seite eines Mazda - und davon. Die Frau war bei dem Unfall in der Mannheimer Innenstadt zwischen den Quadraten U3 und T3 zwar gestürzt, doch dann suchte sie leicht verletzt das Weite.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.50 Uhr, aber kurze Zeit später wurde sie von Polizeibeamten beim Hans-Böckler-Platz festgenommen.

Dabei bemerkten die Beamten ihre Fahne und ein Alkoholtest ergab 2,56 Promille Blutalkohol. Zudem wurden bei ihr noch 3 Gramm Marihuana gefunden, heißt es im Polizeibericht.

Sie muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Am Mazda entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro.