Mannheim. (dpa/lsw) Der Beinschuss bei einem Polizeieinsatz in Mannheim (siehe unten) hat nicht den Tod eines 31-Jährigen verursacht. Das hat die vorläufige Obduktion ergeben, teilte das Landeskriminalamt am Mittwoch mit. "Nach dem Ergebnis der Rechtsmedizin ist der Tod auf Herz-Kreislauf-Versagen und hohen Blutverlust zurückzuführen", hieß es. Insbesondere eine Stichverletzung im Bereich des Schlüsselbeins habe zu massiven Blutungen geführt. Die Stichverletzungen habe sich der Mann selbst zugefügt. Zur Absicherung der vorläufigen Obduktionsergebnisse gibt es noch weitere Untersuchungen.

Der 31-Jährige war am Dienstag nach einem Polizeischuss ins Bein gestorben. Vorausgegangen war ein Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt.

Update: Mittwoch, 11. Mai 2022, 10.49 Uhr

Erneut Todesfall bei Polizeieinsatz

Mannheim. (cab) Wieder hat es im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz in Mannheim einen Toten gegeben. Ein 31 Jahre alter Mann ist am Dienstagvormittag im Stadtteil Waldhof gestorben. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Landeskriminalamt (LKA) in Stuttgart auch in diesem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen – zumal die eingesetzten Beamten von der Schusswaffe Gebrauch machten.

Viel ist zu dem Einsatz noch nicht bekannt. Für Rückfragen war LKA-Pressesprecher David Fritsch am späten Dienstagnachmittag telefonisch nicht mehr zu erreichen. An ihn hatte auch das Polizeipräsidium Mannheim auf Anfrage verwiesen. Bisher ist bekannt, dass sich der Einsatz in einem unscheinbaren Mehrfamilienhaus in der Wachtstraße, unweit der Friesenheimer Insel, zugetragen hat. Laut Fritschs ersten Angaben in einer Mitteilung hatte von hier aus die Nachbarin einer 55 Jahre alten Frau einen Notruf abgesetzt. Diese stritt mit ihrem Sohn und hatte die andere Hausbewohnerin darum gebeten, die Polizei zu alarmieren. Denn der 31-Jährige drohte seiner Mutter damit, dass er sich umbringt. Zudem verletzte er sich mit Stichen und Schnitten selbst und hielt sich mehrfach ein Küchenmesser an den Hals. Dann habe die Nachbarin zum Hörer gegriffen. So schilderte es das LKA am Nachmittag.

Wie viele Beamte an den Ort des Geschehens eilten, ist nicht bekannt. Das LKA berichtete von einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen, die sich mit Gewalt Zutritt zu der Wohnung verschaffen musste, weil von drinnen Schreie zu hören gewesen seien. Die Einsatzkräfte hätten dann versucht, beruhigend auf den 31-Jährigen einzuwirken, hieß es. Die Beamten hätten ihn mehrfach dazu aufgefordert, das Messer wegzulegen. Doch der Mann reagierte nicht, so dass die Polizisten zum "Pfefferspray" griffen, um ihn zu überwältigen. Aber auch das klappte nicht. So kam es laut Fritsch zu "einer gezielten Schussabgabe in das Bein" des 31-Jährigen. Offenbar habe sich der Mann zuvor in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, so der LKA-Sprecher.

Was direkt nach dem Schuss geschah, ist nicht bekannt. Lediglich, dass hinzugekommene Einsatzkräfte Erste Hilfe und Reanimationsmaßnahmen geleistet hätten bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungsdienst. Doch auch sie hätten den Tod des 31-Jährigen nicht verhindern können. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde durch die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim eine Obduktion angeordnet. Diese solle "zeitnah" erfolgen, hieß es.

Update: Dienstag, 10. Mai 2022, 20.20 Uhr