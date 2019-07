Von Olivia Kaiser

Mannheim. Akrobatiknummern mal voller Action, mal voller Romantik, Comedy, Zauberei, Musik und Revuetanz - das Programm des Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt Palazzo war schon immer sehr vielseitig. Klassische Zirkusdisziplinen haben ebenso ihren Platz wie Neuentdeckungen - zum Beispiel Sandmalerei. Über 600 Künstler habe man in den vergangenen 20 Jahren nach Mannheim gebracht, bilanzierte Palazzo-Macher Rolf Balschbach bei der Vorstellung des Programms für die kommende Saison.

Waren es bei der vergangenen Jubiläumssaison viele Publikumslieblinge, die bei der Dinnershow im Spiegelzelt aufgetreten sind, kommen dieses Jahr sehr viele neue Künstler nach Mannheim - und überhaupt so viele wie noch nie: "36 Künstler umfasst die Truppe diesmal", so Balschbach.

Ihre Premiere bei Palazzo feiert das Trio Hoop Loop. Die koreanischen Artisten haben sich einem traditionellen Zirkusrequisit verschrieben: dem Reifen. Mit ihrer modernen Choreografie zwischen Streetgang-Dance und Gangnam-Style verpassen die jungen Artisten der klassischen Nummer allerdings einen modernen Anstrich.

Durch bis zu sechs übereinander gestapelte Reifen springen und tanzen die Jungs in atemberaubenden Tempo. "Mit der Verpflichtung solcher Künstler wollen wir dem jungen Publikum gerecht werden, das wir mittlerweile auch im Spiegelzelt haben", erklärt Rolf Balschbach.

In die Kategorie "Junge Wilde" passt auch die Gruppe 3J. Das sind nicht etwas DJs, sondern Jongleure. Die drei Ukrainer jonglieren mit bis zu 15 Keulen gleichzeitig - miteinander, übereinander und durcheinander. Ganz in Schwarz gekleidet, bieten sie eine moderne und überaus dynamische Show. In luftige Höhen schwingt sich Emily Hirsch. Die Tänzerin gehörte einmal zu den Palazzo-Revuetänzerinnen und entdeckte in Mannheim ihr Talent für Luftakrobatik. In dieser Saison ist sie mit ihrer eigenen Darbietung am Start und zeigt, was man in der Kuppel des Spiegelzelts alles mit einem Hotel-Kofferwagen anstellen kann.

Kraftakrobatik ist schon längst keine reine Männerdomäne mehr, auch wenn mit dem Bulgaren Encho Kayzow einer der renommiertesten Künstler erneut in der Palazzo-Manege zu Gast ist. Er bekommt Konkurrenz vom Trio Bellissimo. Die drei Frauen zeigen akrobatische Figuren, bei denen sie ihre Körper elegant verbiegen. Die Rolle des Conférenciers übernimmt der Schweizer Dustin Nicolodi. Seine ironische Kunstfigur Coperlin ist ein etwas abgehalfterter Zauberer mit Leoparden-Kummerbund.

Palazzo-Kenner wissen, dass Rolf Balschbach und sein Partner Gregor Spachmann in jeder Saison erneut die Grenzen des technisch Machbaren ausloten. Die neue Bühne hat drei Ebenen, das Zelt einen kompletten Durchgang über die Mittelachse, so dass besonders große Requisiten Platz finden.

So wie das "Todesrad", das aus zwei überdimensionalen ineinander kreisenden Rädern besteht. Die Navas-Brüder aus Ecuador zeigen darauf waghalsige Kunststücke hoch oben in der Kuppel. "Noch nie wurde diese Nummer auf so kleinem Raum gezeigt", betont Balschbach. "Eigens für unsere Dinnershow wurde das Rad neu konzipiert." Deshalb haben die Künstler die Nummer komplett neu einstudiert.

Die neue Palazzo-Saison startet am 23. Oktober. Tickets für Show und Menü kreiert von Harald Wohlfahrt sind ab 69 Euro unter www.palazzo-mannheim.de oder unter Telefon 01805/60 9 030 erhältlich. Die Show beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen beginnt die Show bereits um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Montags ist spielfrei.