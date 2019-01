Mannheim. (ger) Schon 2018 hat sich im Glückstein-Quartier am Hauptbahnhof viel getan. Wenn es um die finanzielle Größenordnung der Projekte im Verhältnis zu der bebauten Fläche geht, belegt das neue Quartier im Lindenhof trotz anderer großer Bauvorhaben auf den Konversionsflächen gar den ersten Platz in der Stadt.

Der in großem Stil eingesetzte Bauboom soll 2019 noch stärker weitergehen. "Allein von privater Unternehmensseite haben wir hier Investitionen in der Größenordnung von rund einer Milliarde Euro", schätzt Wolfgang Miodek, stellvertretender Abteilungsleiter der städtischen Wirtschaftsförderung und kündigt an: "2019 werden sich noch mehr Baukräne drehen." Was insofern bemerkenswert ist, als dass bereits 2018 ein regelrechter Bauboom ausgebrochen war. Auf dem insgesamt 320.000 Quadratmeter großen Gelände haben städtische Planer 13 Baufelder mit Grundstücken von 99.000 Quadratmetern abgesteckt. Entlang der Südtangente (B 36) haben mehrere Großprojekte begonnen. Mächtige Bauwerke wachsen in schnellem Tempo in die Höhe. Wo einst das Gelände der Hauptfeuerwache war, steht heute der Rohbau des Gebäudes "No. 1" der SGN-Group (ehemals Gerchgroup, vorher Bilfinger). Mit Hochdruck wird an der Fassade gearbeitet. "Das Gebäude ist bereits voll vermietet. Ende 2019 soll es fertig sein", informiert der Wirtschaftsförderer. Neben einem "Holiday Inn Hotel" und den Wirtschaftsprüfern von Ernst&Young ziehen IT- und E-Commerce-Unternehmen ein.

Im Baufeld nebenan ist bereits das neue Gebäude der Parkhaus-Betriebe eröffnet worden. Auf den Grundstücken entlang der B 36 wächst fast zeitgleich das neue Technische Rathaus neben dem Neubau für die Sparkassenversicherung. Ein Baufeld weiter wurde im Herbst der neue "Alte Lokschuppen" eröffnet. Ein Architekturbüro ist dort eingezogen. Gegenüber, im ebenfalls restaurierten, alten Werkstattgebäude der Deutschen Bahn, soll ein Gastronomiebetrieb eröffnen.

Auf den aktuell als Abstellflächen dienenden Baufeldern nebenan sind die Planungen weit gediehen. Den kombinierten Architekten- und Investorenwettbewerb für Baufeld 3 hat 2018 das Architekturbüro Schmucker mit dem Bauunternehmen Diringer & Scheidel gewonnen. Maßgeblich dafür war der Verzicht auf vollständige Bebauung zugunsten eines begrünten Platzes. Vorgesehen sind Gebäude mit Büros zur B 36 und Wohnungen zum vergrößerten Hanns-Glückstein-Park, der im Juli 2018 eröffnet wurde.

Auf Baufeld 1 vor dem Fahrlach-Tunnel wird der neue Hauptsitz eines in Mannheim ansässigen Konzerns gebaut. Einen Namen wollte Miodek nicht nennen. Zur Lindenhofseite hin sind bereits vier Stadthäuser mit Wohnungen fertig. Gleiches gilt für ein neues Wohngebäude auf Baufeld 11. Etwas weiter westlich ist für Frühjahr 2019 der Baustart für das Projekt der "Familienheim Rhein-Neckar" angekündigt. Die Wohnungsbaugenossenschaft errichtet dort ihren Hauptsitz. Fast alle Grundstücke seien verkauft. Mit den letzten Baufeldern 2 und 13 werde bewusst noch gewartet, weil die Bautätigkeit sonst einfach zu viel werde, erläutert Miodek. Das Interesse an den Grundstücken sei groß. "Baufeld 13 am Lindenhofplatz kommt als letztes an die Reihe. Das ist das Sahnestückchen", sagt Miodek.

Wo heute eine schäbige Rampe zum Bahnhof und den Bahnsteigen führt, soll die Reisenden künftig ein attraktiver Flachbau empfangen, mit Läden, Cafés und einem Fahrradparkhaus. Der Lindenhofplatz davor wird neu gestaltet. Im Herbst 2019 sollen hier die Arbeiten beginnen. Schon vorher muss die Verlängerung der Glückstein-Allee bis Höhe Victoria-Hochhaus fertig sein. Spätestens 2024 soll dort eine neue Stadtbahnlinie fahren. Im Vorlauf dazu wird es 2019 schon einen Ersatzbus geben, kündigt Miodek an. Wenn das ganze Quartier in wenigen Jahren fertig ist, könnte es nach Vorstellungen der Planer 4600 Arbeitsplätze und Wohnungen für 1500 Menschen bieten.