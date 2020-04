Mannheim. (oka) Täuschend echt sieht sie aus – die Toilettenpapierrolle. Aber der Inhalt ist köstlich süß. Denn es handelt sich dabei um eine Tortenkreation der Bäckerei Zorn. "Die Idee stammt aber nicht von uns", betont Bäckerei-Chef Christian Zorn.

In der Tat hat eine Bäckerei in Dortmund bereits vor drei Wochen die erste Toilettenpaperrollen-Torte gebacken. Doch Christian Zorn griff den Einfall auf und hat seine Version kreiert. Dabei handelt es sich um eine Biskuitrolle mit Vanille-Kirsch-Creme. Die wird dann mit weißem Fondant umhüllt und bekommt noch einen schwarzen Fondantkreis obenauf gedrückt. Die ersten 50 Torten hat seine Mannschaft am Samstag gebacken. Schon kurze Zeit nachdem Christian Zorn die Kreation auf Facebook vorstellte, waren die Törtchen verkauft. Jetzt werden fleißig weitere "Klopapier-Torten" hergestellt und in die Filialen geliefert.

So will Christian Zorn wenigstens einen Teil des Verlusts ausgleichen, den ihm die Corona-Krise beschert hat. Durch Homeoffice und Schulschließungen sei die Laufkundschaft weggebrochen, erzählt er. Viele Kunden kaufen zudem derzeit ihr Brot im Supermarkt und sparen sich den Gang zu Bäcker. 20.000 Euro Verlust fahre er pro Woche ein, bilanziert Zorn.

"Wir treten die Flucht nach vorn an", sagt er. Seit kurzem bietet die Mannheimer Bäckerei zudem einen Lieferservice an. Unter www.meingeschmack.de können Kunden im Internet bestellen. Ausgeliefert wird im gesamten Stadtgebiet, aber auch in Ladenburg, Heddesheim, Hirschberg und Weinheim. Auch die Toilettenpapier-Torte kann geordert werden.