Mannheim. (pol/rl) Zu einem Autobrand kam es am Freitagabend in der Mannheimer Innenstadt. Der Polizei zufolge war der VW Touran gegen 18.30 Uhr auf der Bismarckstraße unterwegs, als der Wagen kurz vor der Tunnelstraße während der Fahrt anfing zu brennen.

Der 55-jährige Fahrer und seine Ehefrau konnten den Wagen noch rechtzeitig anhalten und aussteigen. Mithilfe von weiteren Verkehrsteilnehmern schoben sie den VW noch an den Straßenrand, bevor er vollständig in Brand geriet und ausbrannte. Ein in der Nähe parkender Smart fing dadurch jedoch ebenfalls Feuer. Es entstand rund 60.000 Euro Sachschaden.

Während des Einsatzes von Polizei und Feuerwehr war die Bismarckstraße in Richtung Hauptbahnhof gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um. Es kam zu geringen Verkehrsstörungen.