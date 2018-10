Mannheim. (pol/van) Zu einem Unfall, bei dem ein Elfjähriger schwer verletzt wurde, ist es am Dienstagnachmittag im Stadtteil Neckarstadt gekommen, wie die Polizei berichtet.

Der Junge wollte gegen 16.20 Uhr die Herzogenriedstraße, in Höhe der Waldhofstraße, überqueren, als ihn der Renault einer 55-Jährigen erfasste, die in Richtung Zielstraße unterwegs gewesen war. Wie die Beamten mitteilen, war er zwischen stehenden Autos auf die Straße gelaufen, die an einer roten Ampel warteten. Offenbar achtete der Elfjährige nicht auf den fließenden Verkehr.

Der Junge stürzte auf die Fahrbahn und zog sich eine Unterschenkelfraktur zu. Er wurde vor Ort erstversorgt und anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.