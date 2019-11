Mannheim. (pri/van) Bei einem Unfall in der Möhlstraße in Höhe der Seckenheimer Straße am Montagmorgen wurde ein Mann schwer verletzt. Ersten Informationen zufolge war der Fußgänger beim Überqueren der Straße um kurz nach 6 Uhr von einem Auto erfasst worden. Die genauen Hintergründe sind noch nicht bekannt.