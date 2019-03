Von Harald Berlinghof

Mannheim. Bist Du Beatles oder Stones? Lange bevor man als Jugendlicher in den späten Sixties diese bedeutende Frage beantworten musste, galt es im Bubenalter die nicht minder wichtige Frage zu beantworten: "Bist Du Trix oder Märklin?". Denn das war eine unvereinbare Angelegenheit - Wechselstrom oder Gleichstrom. Am Freitag begann in der Maimarkthalle die Ausstellung "Faszination Modellbahn", die zum ersten Mal in Mannheim stattfindet. Zuvor war sie sechs Mal in Sinsheim über die Bühne gegangen.

Die Frage ist zwar nicht mehr ganz so aktuell, aber vielen der überwiegend männlichen Besucher war anzusehen, dass sie die Bubenfrage schon vor vielen Jahrzehnten hatten entscheiden müssen. Ihre Liebe zum Modellbahn-Hobby ihrer Jugendzeit haben sie bis heute nicht verloren.

Wir sind schon am ersten Stand neben dem Eingang hängen geblieben. Gerhard Rajkowski hat an seinem Stand einfache Plastikautos im Maßstab 1:87 mit LED-Lämpchen ausgestattet. Die Scheinwerfer leuchten, die Blaulichter der Rettungswagen blinken. "Licht ist ein wesentlicher Faktor, der den Modellbau bereichert hat", sagt er. Dem kann man nur zustimmen.

143 Aussteller sind in die Maimarkthalle gekommen. Teilweise sind sie aus Italien, den Niederlanden, Frankreich oder Österreich angereist. In den Vorjahren habe man in Sinsheim stets zwischen 12.000 und 15.000 Besucher an drei Tagen gezählt, erklärt man beim Veranstalter, der Messe Sinsheim GmbH.

Die "Faszination Modellbau" ist eine Verkaufsausstellung. Alles, was das Modellbahnerherz begehrt, ist hier vorhanden. Angefangen bei den Loks und Waggons, geht es weiter bis zu den Plastikmodellbauhäuschen von Kibri, Vollmer oder Faller. Die Hintergrunddekorationen kann man sich bestellen oder selbst anfertigen aus Bauschaum und ein wenig Fantasie. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

In der Ausstellung in Mannheim spielt der Modellbau fast eine größere Rolle als die Modellbahnen selbst. Und von vielen Modellbahnern ist auch immer wieder zu hören, dass das Gestalten einer Anlage fast mehr Spaß macht, als das Fahren der Züge. In der Ausstellung sind auch zahlreiche Modellbahnanlagen aufgebaut. Hier wird die Welt im Kleinformat lebendig. Es ist immer eine heile Welt, eine Welt die mit romantischem Blick zu betrachten ist. Die Kirmesbauer lassen die Volksfestbuden blinken, die Tour de France windet sich zwischen Miniatur-Menschenmassen die Serpentinen hoch, die Städtchen gleichen mit ihren Fachwerkhäuschen oft Rothenburg o.d. Tauber.

Das Hobby hatte lange den Ruf, ausschließlich etwas für ältere Männer zu sein, und in den Vereinen blieb der Nachwuchs aus. Nach Ansicht der Macher der Ausstellung hat man längst die Trendwende geschafft. Die Branche wächst kontinuierlich, und seit die Digitalisierung bei der Zugsteuerung Einzug gehalten hat und man ganze Stadtverkehre programmieren kann, haben auch junge Nerds wieder Spaß am Modellbahn-Hobby. Heute spielen LED-Lämpchen, 3 D-Druck und Platine eine große Rolle, um die jungen Menschen zu erreichen. Trotzdem bleibt Schneiden, Kleben und Bohren im Modellbau von großer Bedeutung.

Märklin war 2009 aufgrund der ausbleibenden jugendlichen Kunden als größter Modellbahnhersteller Europas in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Mit dem teuren "Krokodil" alleine, das sich an die Nostalgiker unter den Modellbahnern richtete, war kein Staat mehr zu machen. Auch wenn ältere Modellbahner beim Begriff "Krokodil" in Zusammenhang mit Märklin glänzende Augen bekommen.

Diese "Krokodil" genannte Lokomotive von Märklin feiert gerade ihr 100-jähriges Jubiläum. Feuchte Augen hatte das "Krokodil" auch bei den Buben der Sechzigerjahre schon erzeugt. War es doch viel zu teuer für den schmalen Geldbeutel der meisten Eltern. Für die Nostalgiker ist im benachbarten Maimarktclub eine Präsentation mit Echtdampf-Maschinen aufgebaut. Echtdampf-Loks zählen zu den Schätzen der historischen Modellbahnzunft.

Info: Die Messe "Faszination Modellbahn" ist noch bis Sonntag zu sehen. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro.