Von Max Rieser

Mannheim. Tütenweise Rosenkohl, frische Tomaten, Orangen, Avocados, Paprika, Erdbeeren und Zwiebeln – um 12 Uhr am Samstag ist die Restmüll-Tonne eines Supermarkts am Kurpfalzkreisel prall gefüllt mit Lebensmitteln, die ganz und gar nicht wie Abfälle aussehen. Trotzdem landen sie in der Tonne, weil die Verpackung ein wenig beschädigt ist oder die Ware ein paar Schönheitsfehler aufweist. Essbar sind die Lebensmittel allerdings zum überwiegenden Teil. Darauf wollen circa 15 Aktivisten hinweisen. Sie containern. Das heißt, sie holen Obst, Gemüse und andere Nahrungsmittel aus dem Müllcontainer und verteilen sie vor dem Supermarkt an Passanten. Weil das aber illegal ist, haben sie zuvor die Polizei informiert.

Zu viele essbare Nahrungsmittel werden weggeworfen. Was sind eure Tipps gegen Lebensmittelverschwendung? #TagderLebensmittelverschwendung pic.twitter.com/95KDBk5CKh — WWF Deutschland (@WWF_Deutschland) May 2, 2017

18 Millionen Tonnen Lebensmittel landen laut Umweltorganisation WWF in Deutschland jährlich im Müll. Dadurch wird eine Fläche so groß wie Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland völlig überflüssig bewirtschaftet, was eine enorme Ressourcenverschwendung bedeutet. "Mit der Aktion wollen wir auch darauf aufmerksam machen, wie absurd die Gesetzgebung ist", sagt Raúl Semmler. Der Schauspieler und Drehbuchautor ist der Sprecher der Aktivisten. "Denn Containern ist in Deutschland Diebstahl."

Am Samstag finden in mehreren deutschen Großstädten koordinierte Treffen statt, die alle ein "Besser-Essen-Gesetz" fordern. Das soll Supermärkten verbieten, Lebensmittel, die nur kleine Macken oder lediglich Beschädigungen an der Verpackung aufweisen, zu entsorgen. Supermärkte sollen die "mangelhafte" Ware extrem vergünstigt verkaufen, an Tafeln weitergeben oder an Menschen in finanzieller Not verschenken dürfen. Ein ähnliches Gesetz existiert bereits in Frankreich.

Die Idee für Aktionen dieser Art stammt unter anderem von der Gruppe "Aufstand der letzten Generation". Sie gründete sich im Umfeld der Klimaaktivisten, die im vergangenen Jahr vor dem Bundestag in den Hungerstreik traten. Der Name der Gruppe nimmt Bezug auf die Klimakatastrophe, da sich die Mitglieder als die letzte Generation sehen, die den Klimawandel so weit eindämmen kann, dass menschliches Leben auf der Erde weiterhin möglich ist. Auch der Nürnberger Pater Jörg Alt weist mit Containern und Selbstanzeige auf die Gesetzeslage hin. Die Mannheimer Aktivisten bezeichnen sich als lose Gruppe aus Privatleuten und Organisationen wie Extinction Rebellion oder Animal Rebellion. Man sei keine Ortsgruppe des "Aufstand der letzten Generation", betont Semmler.

Ungestört ziehen die Lebensmittelretter ihre Beute aus den Mülltonnen. "Sollte ein Angestellter des Markts hinzukommen, könnte er uns gewähren lassen, aber auch wegen Diebstahls anzeigen", erklärt eine Aktivistin. Dazu kommt es aber nicht: Kein Mitarbeiter des Supermarkts stört die Aktion.

Raúl Semmler. Foto: Gerold

Auf der Breiten Straße baut die Gruppe einen Stand auf und bietet die Waren gratis an. Sofort kommen Passanten hinzu, die teilweise auch über Facebook und Ebay-Kleinanzeigen von der Aktion erfahren haben. Sie bedienen sich an der reichhaltigen Auswahl, die von der Gruppe noch durch andere Lebensmittel, die ein anderer Supermarkt für "Food Sharing" zur Verfügung gestellt hat, ergänzt werden. "Wir hoffen auf die Grünen, die jetzt in der Regierung sind", erzählt Raúl Semmler in Bezug auf eine Änderung der Gesetzeslage. "Bisher gibt es jedoch leider wenig Konkretes."

Dann trifft die erste Polizeistreife am Stand ein. Nachdem sich zwei Polizisten einen Überblick verschafft und die Selbstanzeigen aufgenommen haben, muss das Verteilen der Lebensmittel vorerst eingestellt werden "bis die Eigentumsverhältnisse geklärt sind", wie ein Beamter erklärt.

Nach einer kurzen Wartezeit kommen zwei weitere Streifenwagen hinzu – und ein Kommunikationsteam der Polizei. Man finde es eine "tolle Sache", da zu viel Lebensmittel weggeworfen werden, sagt ein Beamte und erlaubt das Weiterverteilen bis 16 Uhr. Er bittet lediglich darum, die coronabedingten Hygieneregeln einzuhalten. Dass das Gesetz reformiert werden solle, habe er gehört, so der Polizist.

"Die Aktion war auf jeden Fall erfolgreich", resümiert Raúl Semmler am Abend im Gespräch mit der RNZ. Die Situation habe sich noch einmal gedreht, als die Polizei eine Order der Staatsanwaltschaft erhalten habe. Demnach handle es sich bei den verteilten Lebensmitteln um Hehlerware, und die Beschenkten machen sich deshalb strafbar. "Aufgrund der freundlichen Kommunikation mit der Polizei habe wir uns dagegen entschieden, mit der Verteilung weiterzumachen und so eine Festnahme zu provozieren."

"Wir müssen schauen, was juristisch noch auf uns zu kommt, aber wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf", sagt Semmler. Die Reaktionen seien überwältigend positiv gewesen, und man könne sich ähnliche Aktionen vorstellen und sympathisiert durchaus mit dem "Aufstand der letzten Generation". Die wiederum wollen ihre Ziele mit drastischeren Maßnahmen Ausdruck verleihen: Sollte es bis Ende Januar keine Gesetzesänderung geben, drohen sie unter anderem mit der Blockade von Autobahnen.