Derzeit wird an dem denkmalgeschützten Gebäude am Paradeplatz der Glasvorbau abgerissen. Die Bestandsmieter auf den Planken werden von den Bauarbeiten nicht tangiert und bleiben am Standort. Foto: Gerold

Von Marco Partner

Mannheim. Lange tat sich nichts an der westlichen Flanke des Paradeplatzes, sprich dem Postgebäude. Eisdiele und Dönerbude waren verschwunden, und die Durchgangspassage zwischen Planken und Stadthaus wirkte im Sommer ziemlich sich selbst überlassen. Jetzt ist der Bereich eingezäunt, stehen Bauschutt-Container bereit, wuseln Bauarbeiter hin und her und wirbeln Staub auf. Das alte Postgebäude wird gerade von innen entkernt. Nach dem Umbau soll dort unter anderem ein Motel One mit über 300 Zimmern einziehen.

Auf dem Dach des 1957 errichteten Gebäudes thront noch das Telekom-Logo. Es wird mit dem Umbau verschwinden, die granitgraue Fassade mit den blauen Mosaikfliesen und grünen Stahlfenstern sowie der Blattgold-Post-Adler werden aber auch nach der Sanierung erhalten bleiben. "Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, werden optisch kaum Veränderungen vorgenommen", erklärt der beauftragte Projektsteuerer und Bauherrenvertreter Walter Wiese auf Nachfrage der RNZ.

Allerdings wird der Glasvorbau am Paradeplatz abgerissen. Die ursprüngliche Fassade werde nach denkmalpflegerischen Auflagen "weitestgehend wiederhergestellt", teilt der Aachener Unternehmer mit. Im Gespräch ist, dass anstelle des in den 1990er Jahren errichteten Glasbaus mit Eisdiele und Dönerbude ein neues gastronomisches Angebot in den Komplex einziehen wird.

Die aktuellen Bestandsmieter an den Planken - wie Bäckerei, Tabakladen oder Confiserie – bleiben von der Maßnahme weitgehend unberührt. "Es wird nur geringfügige Änderungen ihrer Fläche geben", betont Wiese. So blieben die Wendeltreppe im Inneren des Süßwaren-Fachgeschäft "Hussel" oder die alte Postschalter-Halle baulich unangetastet. "Die Verkaufsfläche wird nicht verändert. Und es gibt neue Mieter, die bereits vertraglich gebunden sind", erklärt der Projektleiter.

Das Motel One wird zum Großteil die schon lange leer stehenden ehemaligen Büroflächen des Gebäudes beziehen und in Hotelzimmer umwandeln. Deutschlandweit betreibt die Münchner Hotelmarke knapp 75 Gästehäuser. Bereits vor zwei Jahren wurde ein Vertrag für das unter Denkmalschutz stehende Gebäude im O2-Quadrat unterzeichnet. Doch das Verfahren zog sich in die Länge, erst im Spätsommer wurde eine Baugenehmigung erteilt. 2018 zog mit der Landesbausparkasse der letzte Büromieter aus dem Gebäude. Wie eine Sprecherin mitteilt, liege der angestrebte Fertigstellungstermin im April 2022.

Auch für die Post gibt es Veränderungen: "Post und Postbank verbleiben bis Frühjahr 2022 in der jetzigen Fläche und erhalten zusätzlich eine Interimsfläche", erklärt Architekt Wiese. Die Container stehen bereits in der Seitenstraße zwischen O 2 und O 3 und dienen während der Bauphase der Postfachanlage. Nach dem Umbau werde ein neuer Haupteingang auf der Kunststraße entstehen. Die anschließende neue Post-Fläche sei größer als die aktuelle und werde den gesamten ehemaligen Innenhof einnehmen. Seit 1837 hat das Postamt seinen Sitz an den Planken. Zunächst in einem Eckhaus in den O2-Quadraten. In den 1880er wurde dieses durch ein neues, größeres Gebäude ersetzt. Nach schwerer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde im Jahre 1949 der heutige Bau geplant, aber erst 1957 fertiggestellt. Optisch orientierte sich dieser am gegenüberliegenden C&A-Gebäude. Nun rechnet das Architekturbüro bis Mitte oder Ende 2022 mit dem Abschluss des großen Umbauprojekts.