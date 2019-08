Mannheim. (pol/rl) Eine 49-jährige Frau wurde am Samstagabend in der Innenstadt von einer Frau angegriffen und verletzt. Die 49-Jährige war gegen 21 Uhr zu Fuß im Quadrat H2 unterwegs, als an ihr mehrere Personen vorbeiliefen, die einen Kinderwagen dabei hatten. Sie sagte aus, dass sie dem Kind im Kinderwagen dabei einen Handkuss zugeworfen hatte und danach weitergegangen sei.

Kurz danach griff sie eine Frau an, wodurch die 49-Jährige das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Danach soll die Angreiferin den Kopf der 49-Jährigen mehrere Male auf den Boden geschlagen und sie dabei übel beschimpft haben.

Die attackierte Frau ging nach der Attacke zum Arzt, um sich untersuchen und behandeln zu lassen. Noch ist unklar, ob die Angreiferin zu der Personengruppe mit dem Kinderwagen gehörte.

Die Schlägerin soll etwa 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß und dünn gewesen sein. Sie habe blaue Augen und lange schwarze Haare gehabt. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und nach Hinweisen auf die mutmaßliche Angreiferin. Die Rufnummer ist: 0621/1258-0.