Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die städtische Clubszene wartet gespannt auf die neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Denn die soll weitgehende Lockerungen enthalten, sodass die Clubs und Diskotheken zum nächsten Wochenende wieder im Normalbetrieb öffnen können. "Die Nachricht kam ziemlich überraschend", erklärt Nachtbürgermeister Robert Gaa. "Aber ich freue mich darüber. Das ist ein großer Schritt für die gesamte Veranstaltungsbranche." Eigentlich, so Gaa, habe man mit einer Öffnung im September gerechnet.

Der August ist erfahrungsgemäß kein Topmonat für Clubs ohne Außenbereich. Bei Temperaturen um die 30 Grad kommen weniger Gäste, man trifft sich eher zum Grillen oder feiert in den Beachbars. Viele Menschen sind in Urlaub. Robert Gaa hat bereits mit einigen Betreibern gesprochen: "Die Freude ist da, aber es gibt auch ein paar Ungewissheiten." So wisse man nicht genau, wie das Publikum reagieren wird. Er könne sich vorstellen, dass manchen Menschen das Feiern in vollen Clubs wegen Corona immer noch nicht ganz geheuer ist. Hinzu kämen die Schwierigkeiten, auf die Schnelle wieder geeignetes Barpersonal zu finden – ein Problem, das die gesamte Gastrobranche zu spüren bekommt.

Das bestätigt Carolin Ott, die Betreiberin der Disco Zwei in T6. "Wir hatten so lange geschlossen, viele haben sich in der Zwischenzeit umorientiert." Umorientiert hat sich auch Carolin Ott. Ihr Club, in dem normalerweise House und Techno gespielt wird, ist derzeit ein Hort für Kunst und Kreativität. Noch bis Sonntag, 15. August, findet dort das Subs_Dance Festival statt. Subs_Dance ist ein interdisziplinäres Tanz- und Performance-Projekt, das sich den Grenzen und Schnittstellen von Club und Bühne widmet. Im Anschluss ist in der Disco Zwei bis in den September hinein die begehbare Ausstellung "Kunst trotz Abstand" zu sehen.

Die Veranstaltungen sind fest gebucht - selbst wenn sie wollte, könnte Carolin Ott gar nicht so schnell zum Normalbetrieb zurückkehren. "So ein Kaltstart von Null auf Hundert wäre aber sowieso kaum zu machen", sagt sie. "Außerdem müsste sich das dann ja auch wirtschaftlich tragen."

Im Hafen 49 im Jungbusch wird am nächsten Wochenende ebenfalls noch nicht zu elektronischer Musik getanzt. Momentan ist die Bar geschlossen, das Programm – außer die Reihe "Summer Jazz Open Air" – aufgrund der steigenden Inzidenz ausgesetzt. "Wir freuen uns riesig, dass es wieder losgeht", betont Robin Ebinger, Prokurist der Festivalagentur Cosmopop, die für Programm und PR des Hafen 49 verantwortlich ist. Man wolle erst einmal sehen, was tatsächlich in der Verordnung steht und dann in die Planung einsteigen. Beim Personal bestünden keine Schwierigkeiten, man habe ein Stammteam und könne Aushilfen aktivieren. "Wir informieren auf unserer Homepage, wann es wieder losgeht", verspricht Ebinger.

In den Startlöchern steht dagegen Maximilian Dierschke, Betriebsleiter des Tiffany in O7. Auch er hatte erst für September mit Lockerungen für Clubs gerechnet, "aber warum nicht? Wenn wir öffnen können, dann tun wir das auch." Ein echter Kaltstart wäre es für den Traditionsclub jedoch nicht, für Privatfeiern sind die Türen bereits seit einiger Zeit geöffnet. Deshalb ist auch ein entsprechender Personalstab vorhanden. Das Angebot, den Club für private Feiern zu mieten, sei gut angenommen worden, so Dierschke. "Die Leute haben Lust, zu feiern." Dass die 3G-Regel gilt und Ungeimpfte oder Nichtgenesene einen PCR-Test vorweisen müssen, findet er legitim. Schon jetzt würden die Nachweise an seiner Tür streng kontrolliert, ebenso das Einloggen in die Lucca-App.

Die Einlasskriterien mit 3G oder sogar 2G – je nachdem, wie sich die Betreiber entscheiden – sind auch für Nachtbürgermeister Robert Gaa ein wichtiges Kriterium: "Ich bin gespannt, wie das Publikum reagiert und ob das für viele junge Menschen ein Anlass ist, sich jetzt impfen zu lassen." Denn immerhin kostet ein PCR-Test um die 70 Euro und müsste bereits ein paar Tage im Voraus gemacht werden. Spontan feiern ohne Impfung und Genesenen-Nachweis wird also schwierig.

Gaa erhofft sich durch den Normalbetrieb der Clubs eine deutliche Entspannung im Szeneviertel Jungbusch, das derzeit jedes Wochenende das Ziel von Feierwütigen ist. Wenn die Außengastronomie um 23 Uhr schließt und nur ein Bruchteil der Menschen Platz in den Kneipen findet, feiern viele am Verbindungskanal die Nacht durch. Deshalb kommt es immer wieder zu "Da merkt man erst mal, welch wichtige soziale Funktion die Clubs haben", betont Gaa.