Von Manfred Ofer

Mannheim. Der Schock sitzt tief. Nur wenige Wochen nach dem Tod von Eishockeyspieler Stefano Ferrara (22), der jahrelang tapfer gegen seine Krebserkrankung gekämpft hat, sieht sich dessen Familie mit einem neuen Schicksalsschlag konfrontiert.

Unbekannte haben zu Jahresbeginn zwei Eishockeyschläger und Pucks, die Stefanos frühere Vereinskollegen auf dessen Grabplatte auf dem Friedhof in Seckenheim hinterlegt haben, entwendet. Die Familie hat Anzeige erstattet und richtet einen Appell an die Diebe, die gestohlenen Gegenstände wieder zurück an ihren Bestimmungsort zu bringen.

Wer in diesen Tagen an das Grab von Stefano Ferrara auf dem Seckenheimer Friedhof treten will, muss nicht lange suchen. Ein Meer aus Blumen, Kränzen, Figuren und Kerzen schmückt die letzte Ruhestätte des jungen Mannes, der mit seinem unbändigen Lebenswillen so viele Menschen beeindruckt hat. Die Folge war eine Welle der Anteilnahme. Unter denen, die sich für ihn engagiert haben, waren auch Prominente wie Bülent Ceylan und Pietro Lombardi. "Er hat bis zum Ende gekämpft, er war ein Löwe. Wir werden nie sein Lächeln und seine Kraft vergessen", postete sein Bruder Vittorio nach Stefanos Tod auf Instagram.

Umso erschreckender ist nun das, was sich auf dem Gottesacker zugetragen hat. Vom Haupteingang sind es nur ein paar Gehminuten bis zu dem Grab des jungen Mannes, der im Mannheimer Ortsteil Neckarau aufgewachsen ist. Steht man davor, ist die Trauer förmlich greifbar, die Besucher hier zum Ausdruck bringen.

Manche von ihnen haben Briefe hinterlassen. Auch Stefanos einstige Mitspieler von den Eisbären Eppelheim und den Mannheimer Jungadlern haben bei seiner Beerdigung letzte Abschiedsgrüße auf sein Grab gelegt. Unter anderem zwei Eishockeyschläger und zwei Pucks. Auf einem der Schläger, den Stefano so erfolgreich zu gebrauchen wusste, stehen die Worte "Ruhe in Frieden" geschrieben. Nun wurden sie gestohlen.

"Ich bin immer noch entsetzt", äußert sich Stefanos Bruder Vittorio am Telefon zu dem Vorfall. Der Diebstahl müsse sich in der Nacht vom 8. auf den 9. Januar ereignet haben. Am Vorabend seien Familienangehörige noch an seinem Grab gewesen. Als sie am Samstagmorgen wiederkehrten, seien die Sachen, an denen für sie so viele Erinnerungen hängen, verschwunden gewesen. Daraufhin habe er den Helm und ein Trikot seines Bruders, die bis dahin ebenfalls das Grab geschmückt hatten, kurz entschlossen wieder mit nach Hause genommen: "Nicht, dass das auch noch geklaut wird."

Die Familie hat bei der zuständigen Polizei in Ladenburg Anzeige gegen die unbekannten Täter erstattet. Michael Klump, Pressesprecher des Mannheimer Polizeipräsidiums, bestätigte auf RNZ-Anfrage, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen in dem Fall eingeleitet habe. Die Polizei sei in der Vergangenheit schon mit ähnlich gelagerten Diebstählen auf Friedhöfen befasst gewesen. Dennoch, so Klump, handele es sich diesbezüglich um "ein eher seltenes Phänomen". Die Mehrzahl der Fälle, mit denen man es zu tun bekomme, ließen sich als Buntmetalldiebstähle deklarieren.

"Meistens haben es die Täter dabei auf die Bronze abgesehen wie man sie in Grablaternen findet", sagt Klump. Das, was sich jetzt auf dem Seckenheimer Friedhof ereignet habe, komme auch deshalb so selten vor, weil Skrupel oftmals überwiegen. Das Berauben beziehungsweise die Schändung von Gräbern, wie zum Beispiel durch das Auftragen von Farbe auf Kreuzen, oder durch rohe Gewalteinwirkung, sei, so der Polizeisprecher, "keine Alltagstat".

Kommt so etwas trotz alledem vor, sei das für die Hinterbliebenen eine sehr belastende Erfahrung. Solche Gedanken haben die unbekannten Diebe, die sich an Stefanos Grab zu schaffen gemacht haben, offenkundig nicht von ihrer Tat abschrecken können. Der emotionale Wert der gestohlenen Gegenstände sei für die Familie, Freunde und Weggefährten kaum zu beschreiben, macht Vittorio deutlich. "Man hat gespürt, wie nahe der Tod meines Bruders seinen früheren Vereinskollegen ging, als sie die Schläger mit der Widmung an seinem Grab niedergelegt haben", sagt Vittorio, der auch dankbare Worte findet: "Es gibt so viele Menschen, die uns helfen und in dieser schweren Zeit hinter uns stehen."

Er möchte indessen nicht aufhören daran zu glauben, dass zumindest diese Geschichte noch ein gutes Ende finden kann, und appelliert deshalb an die Täter, die Schläger und Pucks zurück auf das Grab zu legen: "Wir wären sehr erleichtert."